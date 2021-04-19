В Магнитогорске состоялась презентация книг Шамиля Ахметшина и Ямили Хисамовой

В минувшее воскресенье, 18 апреля, состоялась долгожданная презентация новых стихотворных сборников «Размышление» Шамиля Ахметшина и дебютного «Жемчуга моей души» Ямили Хисамовой – членов литературного объединения «Серебряное перо» этнического медиацентра Объединения городских библиотек. Встречу открыла руководитель литературного объединения Сафина Хакимова, представив виновников торжества.

Встреча была организована заведующей этнического медиацентра Резидой Гайсиной в сотрудничестве с отделом татарской культуры магнитогорского Дома дружбы народов.

В самом начале встречи зрители познакомились с некоторыми интересными фактами из творческих биографий своих земляков. Отметим, что в этот день презентовался уже третий сборник татарского самобытного поэта Шамиля Ахметшина, который был выпущен в печать в типографии Челябинска.

Стихи магнитогорских поэтов читали представители отдела татарской культуры Альбина Гафарова, Кадерия Исхакова, педагог татарского языка со стажем Аклима Гарифовна Губайдуллина, а также звучали в исполнении читателей этнического медиацентра.

Ямиля Хисамова в дуэте с сестрой Ишсылу исполнили лирическую песню на родном языке. Порадовала как всегда своим хрустальным голосом Асия Гайсина, подарив слушателям минуты красоты и нежности.

В литературно-музыкальной композиции, подготовленной членами объединения, звучали песни в исполнении Народного коллектива ансамбля татарской песни «Сююмбике» (рук-ль К. Исхакова) отдела татарской культуры магнитогорского Дома дружбы народов, солистом которого также является поэт Шамиль Ахметшин.

Завершила литературную встречу традиционная церемония подписания автографов на новеньких сборниках счастливых авторов – Шамиля Ахметшина и Ямили Хакимовой, которые благодарные почитатели бережно уносили с собой.

Лия Ахметзянова

методист Дома дружбы народов