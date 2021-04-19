Состоялось торжественное открытие суперфинала фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык»

17 апреля в КСК КФУ «УНИКС» состоялось торжественное открытие суперфинала XXI ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык». Большое фестивальное движение, которое проходит под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, в нынешнем сезоне посвящено Году родных языков и народного единства.

Открывая суперфинал генеральный продюсер фестиваля, лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов сообщил присутствующим, что впервые в этом году на гала-концерте фестиваля будут вручены премии от фонда заслуженного деятеля искусств РФ, знаменитого российского телеведущего, театрального режиссера и актера, завкафедрой эстрадного искусства ГИТИСа Михаила Борисовича Борисова, которого не стало осенью прошлого года. «Фонд Михаила Борисова учрежден фестивалем «Созвездие-Йолдызлык» как дань памяти выдающемуся мастеру своего дела, который внес значимый вклад в развитие татарстанского фестивального движения. От фонда Михаила Борисова на гала-концерте будут вручены 3 премии лучшим педагогам дополнительного образования, которые работают с детьми – участниками «Созвездия-Йолдызлык», – отметил Туманов.

Еще одним приятным сюрпризом на заключительном гала-концерте станет вручение именных стипендий самым талантливым участникам фестиваля, которые проживают в тех же городах и районах республики, что и такие яркие звезды фестиваля, успешные выпускники РАТИ-ГИТИС, как Рузиль Гатин, Айдар Сулейманов, Диана Сафарова и Марина Ясельская.

Суперфинал фестиваля пройдет в Казани с 17 по 21 апреля на двух площадках – на сцене Культурного центра имени А.С. Пушкина и КСК КФУ «УНИКС». Жюри предстоит отсмотреть более 5500 конкурсантов из 45 муниципальных образований республики, которые подали 862 заявки. Это участники творческих коллективов и отдельные исполнители, победившие на зональных отборочных этапах, которые прошли с февраля по март в 10 различных географических зонах республики.

В этом году в состав членов жюри под председательством народной артистки России и Татарстана, профессора Казанской Консерватории Зили Сунгатуллиной добавились такие имена, как коммерческий директор телеканала «Россия-Культура» Виктория Кривицкая; народный артист РФ, режиссёр-постановщик Театра Сатиры Юрий Васильев; чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бальным танцам Арсен Агамалян, заместитель заведующего кафедрой народного танца Московского государственного института культуры Евгений Кузнецов, а также композитор, продюсер, академик Национальной академии популярной музыки Андрей Пряжников.

Гала-концерт большого фестивального движения состоится 22 апреля на сцене КСК КФУ «УНИКС».

Заключительный гала-концерт, где станут известны имена обладателей Гран-при фестиваля, пройдет 6 мая в КРК «Пирамида».

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