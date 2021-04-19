Вышел сборник стихов Роберта Миннуллина из его Инстаграм-аккаунта

Ровно через год после смерти Роберта Миннуллина увидел свет его новый сборник стихов «Газиз замандашларыма — инстадашларыма…» («Моим дорогим современникам – инста-друзьям…»).

В книге собраны стихи народного поэта Татарстана, созданные и опубликованные им с момента регистрации аккаунта в Инстаграме и до ухода из жизни – в течение почти трех лет.

«Папу долго уговаривала сделать аккаунт в Инстаграме. Он не сдавался, тогда я в июне 2017 взяла его телефон, и создала его аккаунт. До сих пор не нарадуюсь, что именно так сделала. В Инстаграме сохранились почти триста стихов, написанных им за три года», – рассказала дочь поэта Тансылу Сабирова на презентации книги.

Роберт Миннуллин еще при жизни мечтал издать свои стихи из Инстаграм-аккаунта в виде книги. Поделился идеями по оформлению сборника. Издание сделано в стиле Инстаграм. Фото также размещены как в социальной сети.

«Не думала, что я осуществлю мечту папы. Жизнь делает по-своему. Долгое время не могла приступить к этой работе. Стоило взяться за стихи – слезы нахлынивали, душа болела. Но четко понимала, что это дело надо довести до конца. В одиночку я бы не смогла это осилить. Очень благодарна команде Асии Тимирясовой», – сказала Тансылу Сабирова.

Книга издана при поддержке ректора Казанского инновационного университета имени Тимирясова Асии Тимирясовой. Сборник увидел свет в издательстве института тиражом тысяча экземпляров.