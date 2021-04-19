Творческая встреча телеканала Шаян ТВ и воспитанников Елабужского детского дома

Елабужский детский дом посетила съемочная группа детского телеканала Республики Татарстан “Шаян ТВ”. Целью творческой встречи стало освещение проекта по созданию мультипликационных фильмов “Волшебный кадр”, который реализуется в учреждении с 2018 года.

За это время в мультипликационной студии ребятами создано 8 мультфильмов на разные темы. Ценность каждого мультфильма в идее, которую ребята хотели донести до зрителя. Это мини – истории, где представлены образцы хорошего и плохого поведения, добра и зла, где поступки героев можно брать в качестве понятного детям примера или анти-примера. Одним словом, каждый мультфильм – это короткая история, имеющая воспитательную ценность.

В рамках дальнейшего сотрудничества с телеканалом “Шаян ТВ”, планируется транслирование мультипликационных фильмов, созданных воспитанниками Елабужского детского дома на республиканском канале.

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