Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравил Тукаевский район с 45-летием. Знаменательное событие произойдет завтра – именно 20 апреля Челнинский район был переименован в Тукаевский.

Шайхразиев отметил, что район сыграл важную роль в истории республики, а его жители во время строительства Камского автомобильного завода справились с возложенной задачей и внесли свой весомый вклад. Чиновник также упомянул о значительных успехах Тукаевского в производстве сельхозпродукции, развитии культуры и искусства. В заключение Василь Шайхразиев выразил благодарность за успешно проведенные республиканские мероприятия и пожелал новых успехов и достижений.

Тукаевский район был образован 20 апреля 1976 года. На 1 января 2020-го на территории площадью 172 949 га проживало 42 511 человек. Включает в себя 23 сельских поселения и 88 населенных пунктов. Является одним из лидеров сельских районов Татарстана по показателям благосостояния населения и экономического развития.

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