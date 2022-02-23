В филармонии состоится презентация сборника нот джазовых песен и романсов Лидии Ахметовой «Джазлы Казан»

25 февраля в 10.00 в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится презентация сборника нот джазовых песен и романсов Лидии Ахметовой «Джазлы Казан».

Заслуженная артистка Российской Федерации, Народная артистка Республики Татарстан, кандидат педагогических наук, профессор, директор Филармонического джаз-оркестра РТ, Лидия Ахметова выпустила собственный сборник песен и романсов, приуроченный к 30-летию профессиональной творческой деятельности. В книгу вошли сорок одно сочинение композитора.

На музыку Лидии Ахметовой свои слова написали известные поэты и артисты, среди которых Р.Миннуллин, Ф.Яруллин, Ф.Тарханова, Р.Зайнашева, Р.Валиев, Г.Рахим, Г.Ибушев и другие. Авторами аранжировок выступили известные музыканты: художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра РТ Сергей Васильев, член союза композиторов РТ, лауреат Государственной премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камал, композитор, Заслуженный деятель искусств РТ Гульнара Беляева, солист Филармонического джаз-оркестра РТ Равил Камышев, музыкант-аранжировщик Альберт Зиятдинов.

«Подобных сборников татарских песен в джазовой обработке у нас еще не было. Это первая книга в нашей республике, которая посвящена татарскому джазу. И я буду очень рада, если сборник «Джазлы Казан» поможет молодым талантам в поиске новых идей и сценических образов, натолкнёт их на интересные мысли, и ускорит движение к творческим успехам!» – Лидия Ахметова.

Сборник нот «Джазлы Казан» в качестве подарка будет передан образовательным музыкальным учреждениям Республики Татарстан для поддержания и развития вокального исполнительского искусства.

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