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В Челябинской области стартовали конкурсы “Нәни батырлар”, “Нәни энҗеләр”

В Челябинской области стартовали конкурсы “Нәни батырлар”, “Нәни энҗеләр”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 23.02.2022 0

Наши любимые детские конкурсы для маленьких татарских красавиц и батыров стартовали!

Каждый участник вновь окунётся в удивительный и многогранный мир татарской культуры и атмосферы, где будут новые интересные знакомства, душевные и теплые встречи, захватывающие мастер-классы и увлекательные занятия с нашими лучшими педагогами!
А в финале вас будет ждать яркий и волшебный праздник национальной культуры, концерт звезд эстрады, призы и подарки, незабываемые эмоции и потрясающие впечатления!

Ждём ваши заявки с 21 февраля по 13 марта.

Не упустите возможность принять участие в самых ярких и запоминающихся проектах нашего региона.

Конгресс татар Челябинской области

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