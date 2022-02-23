В Челябинской области стартовали конкурсы “Нәни батырлар”, “Нәни энҗеләр”

Наши любимые детские конкурсы для маленьких татарских красавиц и батыров стартовали!

Каждый участник вновь окунётся в удивительный и многогранный мир татарской культуры и атмосферы, где будут новые интересные знакомства, душевные и теплые встречи, захватывающие мастер-классы и увлекательные занятия с нашими лучшими педагогами!

А в финале вас будет ждать яркий и волшебный праздник национальной культуры, концерт звезд эстрады, призы и подарки, незабываемые эмоции и потрясающие впечатления!

Ждём ваши заявки с 21 февраля по 13 марта.

Не упустите возможность принять участие в самых ярких и запоминающихся проектах нашего региона.