tatruen
Главная / Новости / В театре кукол «Экият» стартовала лаборатория «Экият-LAB»
В театре кукол «Экият» стартовала лаборатория «Экият-LAB»

В театре кукол «Экият» стартовала лаборатория «Экият-LAB»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.02.2022 0 16

Сегодня, 21 февраля,  в Татарском Государственном театре кукол «Экият» стартовал первый день III кукольной  театральной лаборатория «Экият-LAB».

В течение 5 дней артисты и сотрудники театра разберут конкретные вопросы  петрушечного театра,  куклы марионетки и особенности  их устройства и  различные способы работы с ними.

По словам художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева, мы выбрали самых известных и востребованных мастеров в современном кукольном сообществе.

«Экият-LAB» в очередной раз подтверждает, насколько нужен театру такой внутренний мобилизующий «творческий штурм», который, мобилизуя все силы театра, за несколько дней обновляет и обогащает всех, кто причастен к этому вдохновляющему процессу», – отметил  Ильгиз Зайниев.

Для участия в лаборатории приехали   известные театральные деятели из Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. Сергея Образцова,  неоднократный лауреат  национальной театральной премии «Золотая маска» Виктор Антонов,  художественный руководитель театра «Бродячий вертеп»  Александр Греф.

В кукольную лабораторию также включено направление «Искусство художественного слова». Доцент кафедры сценической речи РГИСИ Дмитрий Кошмин   проведет тренинги по технике речи и актерскому мастерству для актеров театра «Экият».

Напомним, лаборатория «Экият-LAB» пройдет до  25 февраля 2022 года на базе  театра кукол «Экият».

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.