В театре кукол «Экият» стартовала лаборатория «Экият-LAB»

Сегодня, 21 февраля, в Татарском Государственном театре кукол «Экият» стартовал первый день III кукольной театральной лаборатория «Экият-LAB».

В течение 5 дней артисты и сотрудники театра разберут конкретные вопросы петрушечного театра, куклы марионетки и особенности их устройства и различные способы работы с ними.

По словам художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева, мы выбрали самых известных и востребованных мастеров в современном кукольном сообществе.

«Экият-LAB» в очередной раз подтверждает, насколько нужен театру такой внутренний мобилизующий «творческий штурм», который, мобилизуя все силы театра, за несколько дней обновляет и обогащает всех, кто причастен к этому вдохновляющему процессу», – отметил Ильгиз Зайниев.

Для участия в лаборатории приехали известные театральные деятели из Москвы и Санкт-Петербурга. В их числе главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. Сергея Образцова, неоднократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Виктор Антонов, художественный руководитель театра «Бродячий вертеп» Александр Греф.

В кукольную лабораторию также включено направление «Искусство художественного слова». Доцент кафедры сценической речи РГИСИ Дмитрий Кошмин проведет тренинги по технике речи и актерскому мастерству для актеров театра «Экият».

Напомним, лаборатория «Экият-LAB» пройдет до 25 февраля 2022 года на базе театра кукол «Экият».

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