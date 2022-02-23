ДУМ РТ продолжает прием заявок в «Школу одного дня»

Духовное управление мусульман РТ продолжает прием заявок в «Школу одного дня». Один из самых важных проектов ДУМ РТ – интенсивный курс по обучению намазу и основам Ислама «Школа одного дня» стартует 12 марта. За две недели с момента старта набора слушателей в «Школу одного дня» в ДУМ РТ поступило 73 заявок для участия в проекте. Прием заявок продолжится до 10 марта включительно. Первое вводное занятие пройдет 12 марта в здании ДУМ РТ (ул. Габдуллы Тукая, 38).

Проект «Школа одного дня» создан специально для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не обладает достаточным свободным временем для посещения примечетских курсов на протяжении 4 лет. А «Школа» позволит им быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама всего за 8 уроков: по

Уроки будут проходить каждую субботу с 8:00 до 13:00 в Галеевской мечети города Казани по адресу: ул.Тукая, 40. В частности, участников проекта «Школа одного дня» познакомят с порядком совершения омовения и чтения намаза, с основными понятиями науки акыды, также им расскажут о хараме и халяле, хадже, достоинствах и правилах уразы. В план проведений занятий также заложена раздача обучающего и сопутствующего материала. Каждому участнику «Школы одного дня» предусмотрены подарки.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата специально для новичков, которые делают свои первые шаги на пути изучения ислама. Всего на курсах за это время обучились порядка 720 человек, по сути, ставших практикующими мусульманами. Обучение ведется бесплатно на татарском и русском языках отдельно для мужчин и для женщин. Уроки ведут специалисты муфтията и хазраты.

Запись на курсы ведется по телефону +7 (843) 237-86-18 или по этой ссылке. Обращаем внимание на то, что учитывая сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, число шакирдов, которые принимаются в «Школу одного дня» ограничено в пределах 100 человек.

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