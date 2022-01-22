В галерее «БИЗОN» ​пройдут встречи с художниками Мадияром Хазиевым и Хамзой Шариповым

В казанской галерее «БИЗОN» пройдут последние мероприятия в рамках выставки «М7 и новые кочевники». В это воскресенье, 23 января в 15:00, народный художник Татарстана и известный педагог Мадияр Хазиев проведет мастер-класс по живописи на стекле по технике шамаиль.

Хазиев соединяет технику создания шамаилей с современными изобразительными приемами. Так, с помощью фольги, фантиков и простой техники рисования гуашью каждый участник создаст уникальный натюрморт, пейзаж или абстракцию для своего дома. Подробности и запись — в инстаграм-аккаунте галереи.

А 30 января в 15:00 пройдет встреча с заслуженным художником Татарстана, руководителем группы «Тамга» Хамзой Шариповым. «Вместе с Хамзой Маулихановичем мы проследим путь татарского искусства от древних наскальных рисунков Алтая, шедевров общетюркской культуры, от огромного пласта искусства мусульманской цивилизации до современного мирового искусства. Обсудим влияние европейской культуры на становление художников Татарстана, увидим потенциал современного татарского искусства как культурной магистрали, объединяющей Восток и Запад, прошлое и настоящее, традиции и новаторство. Познакомимся с самыми яркими татарскими художниками и творческими группами „Тамга“ и „Чингисхан“», — говорят организаторы выставки.

Хазиев — заслуженный работник культуры РТ, народный художник РТ, Почетный гражданин города Набережные Челны. Лауреат премии министерства культуры РТ им. Урманче.

Шарипов — заслуженный деятель искусств Татарстана. Член международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО. Почетный член Международной гуманитарной академии «Европа-Азия». Живет и работает в Набережных Челнах.

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