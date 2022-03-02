В Галерее «Хазинэ» открывается выставка Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией – Гореф-гадәт белән әңгәмә»

3 марта в 16.00 в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открывается выставка в честь 85-летия со дня рождения народного художника Республики Татарстан, заслуженного художника России, лауреата Государственных премий им. Г.Тукая и Б. Урманче, Члена-корреспондента Российской Академии художеств Абрека Амировича Абзгильдина (1937 – 2013) «Диалог с традицией – Гореф-гадәт белән әңгәмә».

Абрек Абзгильдин родился 1 марта 1937 г. в Баймаке Башкирской АССР. Судьба художника складывалась нелегко. Он родился в семье актеров, почти не помнил отца, который ушел на войну и не вернулся; военное детство в небольшом городке Баймаке, учеба в горно-металлургическом техникуме и работа на шахтах; армейская служба в Забайкалье, а затем Казанское художественное училище, где первыми учителями стали Р.Тухватуллин, Х.Хайдаров, Л.Потягунин; Московский художественный институт им. В.И.Сурикова, мастерская монументального искусства К.Тутеволь; возвращение в Казань, воплощение своих замыслов в создании монументальных росписей, украсивших новых здания в Казани, Уфе, Бугульме, Салавате, Нижнекамске, Набережных Челнах.

Искусству Абрека Амировича присуща поэтическая целостность образов и традиционный тип взаимоотношений с наследием. Живопись Абрека Амировича опирается на классику западноевропейского искусства, но он столь же и национален, так как его творчество питается народной культурой и искусством татар и башкир, имеющих единую основу тюркского мира.

Тема Сабантуя становится сквозной в творчестве Абзгильдина и воплощается художником в различных жанрах и вариациях («Бег в мешках», «Бег с ведрами», «Скачки», «Борьба», серия керамических блюд и другие).

Идеальной ценностью для всего творчества художника оказывается личность, сосредоточивающая в себе культуру современности, а важнейшим жанром – портрет. Его герои всегда личности мира искусства – музыканты (С.Сайдашев, Н.Жиганов, С.Губайдуллина), поэты и писатели (Дэрдмэнд, Ф.Бурнаш, М.Карим), художники (Б.Урманче), ученые (М.Алпатов).

В каком бы жанре ни работал художник, он добивается декоративного осмысления колорита в сочетании с изобразительностью: с помощью сильных контрастов открытого яркого цвета, тонкой градации и нюансировки тона.

В чем счастье Абзгильдина-творца – в том, что он всегда был внутренне свободным; он всегда мог создавать то, что было гармонично и созвучно его душевному настрою, что импонировало ему как большому художнику и личности.

На выставке будут представлены около 70 произведений живописи и декоративно-прикладного искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и семьи художника.

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