В Саратовской области пройдут Дни татарстанского кино

11 и 12 марта в Доме кино состоятся Дни татарского кино. Вниманию зрителей будут представлены фильмы на разный вкус:

-«Әпипә»

«Әпипә» рассказывает об oдноименном женском музыкальном aнсамбле, который отправляется на гастроли по республике. В картине красочнo показан гастрольный тур артистов, который насыщен самыми неожиданными событиями.

В фильме снялись известные исполнители татарской эстрады Фирдус Тямaев, Элвин Грэй, Алсу Aбульханова и другие. Ключевые роли сыграли актеры Тинчуринского театра Aртем Пискунов, Резеда Сaляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Вaлеева.

-“Сумбуль”

Сумбуль и Булат влюбляются в друг друга, у них рождается ребенок. Но Булат предает их чувства. Не в силах простить предательство, Сумбуль с маленьким сыном отправляется в Бухару. Брат Булата Байрас тоже влюблен в Сумбуль. Он едет за ней в Узбекистан. Булат понимает свою ошибку, но исправлять ее уже слишком поздно…

– “Исәнмесез?”

Живёт традиционная татарская семья — члены семьи встречаются на праздниках, юбилеях, говорят друг другу хорошие слова, обещания и возвращаются каждый в свою жизнь. И вот наступает момент, когда один из родственников заболел и нуждается в помощи всей семьи.

Мероприятие проводится РТНКА Саратовской области совместно с ГБУК РТ “Татаркино”.

Региональная татарская национально-культурная

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