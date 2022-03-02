В Уфе прошла конференция татарских краеведов Республики Башкортостан

26 февраля 2022 г. в г. Уфе, на базе офиса Представительства Всемирного конгресса татар в РБ был проведен Круглый стол в формате Республиканской конференции татарских краеведов «Татарское краеведение в Башкортостане: проблемы и перспективы развития».

В ее работе приняли участие ученые и краеведы из Казани, Набережных Челнов, Болгара, Уфы, Стерлитамака, Чекмагушского, Благоварского, Дюртюлинского и Белебеевского районов Башкортостана. Мероприятие было оргнанизовано Представительством ВКТ в РБ, Комитетом по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, РОО «Общество татарских краеведов» РТ, Обществом татарских краеведов РБ и Всетатарским обществом краеведов.

Конференция была проведена в рамках подготовки и проведения 1100-летия принятия Ислама предками татар Поволжья и Урала в Волго-Камской Болгарии, 30-летия Всемирного конгресса татар и 135-летия со дня рождения Галимжана Ибрагимова, Года народного искусства и нематериального наследия народов РФ.

Работу Круглого стола-конференции открыл представитель ВКТ в РБ А.А. Давлетшин, который приветствовал участников от имени представительства и руководства ВКТ и отметил важность данного мероприятия, проводимого накануне 1100-летия принятия Ислама в Волжской Болгарии. Работу Конференции вел руководитель Исполкома Общества татарских краеведов РБ Р.Ф. Масагутов.

Далее с лекций на тему «Через 1100 лет из Багдада в страну волжских болгар по пути Ахмеда ибн Фадлана (по материалам экспедиции «Сафир») выступил историк-археолог, востоковед, специалист по древней, средневековой и новой истории Средней Азии, Среднего Востока и Волго-Уральского региона А.А. Бурханов. Лектор рассказал и поделился фото- и видео-презентацией Международных научных экспедиций ЮНЕСКО «Великий Шелковый путь – путь диалога» и «Сафир» (по пути Ахмеда ибн Фадлана). В 1989 и 1993 гг., когда он работал в Академии наук Туркменистана, как научный консультант-гид, принимал участие в подготовке и проведении названных экспедиций, а затем изучал и проводил серию полевых историко-археологических экспедиций. В 2012 году он как представитель Татарстана активно участвовал в подготовке и проведении Международной экспедиции ЮНЕСКО по объектам природы и памятников историко-культурной зоны бассейна реки Амударьи, в юго-восточном Туркменистане. Слушатели с большим вниманием слушали и смотрели сюжеты с объектами природы трех зон и памятниками X-XIV вв., а также связанные с традициями народов Ирана, Средней Азии, Казахстана и Волго-Уралья, которые изучал и написал в своих записках секретарь арабского посольства Ахмед ибн-Фадлан в 921-922 гг. по пути из Багдада через Иран, Среднюю Азию, казахстанские степи в страну болгар.

Отметим, что 31 января и 1 февраля круглые столы по этой же тематике А.А. Бурханов проводил в г. Пензе, на базе Культурно-просветительского центра им. Х.Д. Тенишевой для религиозных деятелей Пензенской, Нижегородской, Саратовской областей и Республики Мордовии, а затем в Национально-культурной Автономии татар Пензенской области для активистов татарских общественных организаций – краеведов, учителей, активистов женских организаций.

Далее в ходе конференции татарских краеведов в г. Уфе были заслушаны и обсуждены доклады и сообщения. Руководитель Исполкома Общества татарских краеведов РБ, научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, краевед-исследователь Р.Ф. Масагутов рассказал об основных итогах деятельности татарских краеведов РБ в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества татарских краеведов Республики Башкортостан в 2022 году. Далее Генеральный директор ООО ИФ «Мегатрон» (г.Стерлитамак, РБ) краевед-исследователь, М.Х. Шигабутдинов выступил с темой «Восстание Батырши в свете новых архивных данных», а также он высказал свою позицию по дальнейшей работе по изданию краеведческих работ по истории татар в Башкортостане.

Краевед-исследователь и общественный деятель М.Х. Ибрагимов выступил по теме «Забытая история: голод 1921-1923 гг. в Урало-Поволжье». Краевед-исследователь, заслуженный учитель РТ Ф.Х. Ишбулатова (г. Уфа), автор книги «История татарского села Удрякбаш» выступила по теме «Как Удрякбашские татары стали «башкирами»? Краевед-исследователь из г. Набережные Челны РТ Н.К. Гафиятов выступил с докладом «Данные о татарах и татарских селах Восточного Татарстана и Западного Башкортостана в трудах и записях русских ученых и этнографов», где он привел много материалов по фальсификационной переписи татар башкирами. Краевед-исследователь из г. Набережные Челны РТ С.А. Хусаинов рассказал о значении архивных документов при изучении истории сел и родного края.

Краевед-исследователь Р.Р. Гумеров (с. Былышлы, Благоварского района, РБ) рассказал об истории своего родного села. Краевед-исследователь, бизнесмен Т.Н. Ахунов поделился с опытом написания книги «Село Нижнее Аврюзово: сельские династии и их шеджере (потомки Теребердетби)». Поэт-песенник, заслуженный работник культуры РБ, заслуженный деятель искусств РТ, член Союза писателей и журналистов РБ и РТ Р.М. Чурагулов (Рамиль Чурагул) рассказал о важности краеведческой тематики и истории родного села в своем музыкальном творчестве. Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор А.А. Бурханов, продолжал начатый в Казани 14 февраля с.г., в ходе Всероссийской конференции «Татарское краеведение: итоги деятельности краеведческих структур Татарстана и регионов исторически компактного проживания татар в Российской Федерации в 2021 году и их планы на 2022 год», разговор и отметил факт активизации деятельности татарских краеведов РБ в 2021 году, затем познакомил участников конференции Планами работы ВКТ и Общества татарских краеведов РТ в 2022 году. Кроме того, он представил проект Конкурса среди молодых краеведов (обучающийся молодежи) в 2022 году, плана подготовки Сиравочников о татарских краеведов регионов Евразии, о сельских краеведческих музеях РФ, татарских сел и деревень РФ.

Последний пункт заседания – Презентация книги «Дневник татарского муллы Мухамметшагарифа Рамеева» (Казань, 2022, 180 с.). Составитель – автор введения и комментариев Р.Ф. Масагутов и перевод рукописи со старотатарского на русский язык – А.М. Гайнутдинов.

Далее были представлены новые книги И.К. Загидуллина «Татары Волго-Уральского региона в материалах правительственной статистки вторая половина XVI-нач. XXI вв.), «Система землевладения и социальные категории населения Волго-Уралья и Западной Сибири XVI-XIX вв.» Выпуск 1, изданные в Казани. Кроме этого, участники конференции обсудили текст статьи председателя Совета Всетатарского общества краеведов, к.и.н. К.А. Аблязова «Разрушение основ татарской цивилизации».

Подводя итоги круглого стола-конференции участники отметили ее важность и актуальность для дальнейшей деятельности и сплочения татарских краеведов Татарстана, Башкортостана и других регионов Поволжья и Урала. Было предложено проводить тематические конференции и круглые столы по проблемам татарского краеведения каждые 2-3 месяца в Казани, Уфе и других городах Поволжья и Урала.

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами

Исполкома ВКТ А.А. Бурханов