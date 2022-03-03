Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры» «Дулкын» (Волна) провела день открытых дверей. С приветственным словом выступила председатель АКОО «Дулкын» (Волна) и член Общественной палаты Алтайского края Зинатуллина Флора Викторовна. «Для нас очень важно, чтобы о деятельности нашей организации знали жители города и края. И как всегда наш центр открыт для новых людей».

Для собравшихся был организован концерт ансамбля «Дуслар» и презентация центра. Активисты АКОО «Дулкын» (Волна) рассказали участникам встречи о работе всех структур организации: Общество любителей истории «Алтын мирас», молодежный клуб «Яшь йөрәкләр», татарский ансамбль «Дуслар», Клуб любителей ремесел «Матур», библиотеке центра и многом другом. В гости выразили желание чаще посещать мероприятия АКОО «Дулкын» (Волна) и приобщится к татарскому национальному движению, которое в этом году отмечает 30 лет.

Мероприятие было приурочено к 116-летию национального поэта и героя СССР Мусы Джалиля. На встречи прозвучали произведения поэта.