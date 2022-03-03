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Галерея «Хазинэ» приглашает на выставки известных художников

Галерея «Хазинэ» приглашает на выставки известных художников

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.03.2022 0 6

До 31 марта казанцы и гости города могут бесплатно посетить Национальную художественную галерею «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, находящуюся на территории Казанского Кремля.

В галерее экспонируются произведения Баки Урманче и Хариса Якупова, действуют несколько выставок – декоративно-прикладного искусства мастера Софии Кузьминых, Вакиля Шайхетдинова к 70-летию художника, а также Владимира Нестеренко «Художественный анархизм» к 75-летию художника, сообщает пресс-служба музея. 3 марта откроется еще одна выставка – к 85-летию Абрека Абзгильдина.

Галерея работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, в четверг – с 11:00 до 20:00, понедельник – выходной.

kzn.ru

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