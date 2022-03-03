Рустама Минниханова поздравили с юбилеем татары Узбекистана

1 марта Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил 65-летний юбилей. С праздником жизни татарского лидера поздравили наши соотечественники, проживающие в разных странах мира и регионах России, руководители и актив татарских общественных организаций. Они подчеркивают, что видят Рустама Нургалиевича Президентом татарского народа и выражают благодарность за проделанную работу. Об этом свидетельствуют телеграммы и поздравительные письма, полученные Всемирным конгрессом татар.

С замечательным юбилеем Президента поздравил и председатель Совета аксакалов Общественного культурно-просветительского центра татар Узбекистана Рим Гиниятуллин

“Уважаемый Рустам Нургалиевич! Примите самые искренние поздравления от наших соотечественников, проживающих в Узбекистане.

На протяжении 12 лет вы с честью и достоинством, с равным отношением ко всем проживающим в республике управляете Татарстаном, предпринимаете все возможное для улучшения жизни татарстанцев, сохранения и развития языка и культуры нашего народа.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет службы на благо России и Татарстана.

От имени наших соотечественников и земляков,

проживающих в Республике Узбекистан

Рим Гиниятуллин