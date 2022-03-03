3 марта отмечается Всемирный день писателя. А Вы знали, сколько в нашей республике мест, связанных с именами великих и прославленных писателей, поэтов и драматургов? Совместно с Национальным музеем РТ был разработан гид по литературным местам Татарстана!
Казань
- Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. Только здесь вы увидите весь тысячелетний путь татарской книги, от памятников Средневековья до брендов наших дней.
- Музей Е.А. Боратынского. Единственный в мире музей русского поэта Евгения Боратынского – мастера элегии и философской лирики, друга Пушкина. Старинная усадьба хранит романтику и быт казанского дворянства.
- Литературный музей Габдуллы Тукая. Жизнь и творчество Габдуллы Тукая показаны на фоне знаковых перемен в татарской культуре начала ХХ века. В этом музее – личные вещи поэта-классика и единственный в Татарстане робот-гид.
- Музей А.М. Горького и Ф.И.Шаляпина. Представляет писателя и артиста как как великий тандем русской культуры ХХ века. Показана Казань как место, где пересеклись их судьбы.
- Музей-квартира Мусы Джалиля. Единственный в мире музей, в основе которого – личные вещи татарского поэта-героя. Воссоздана обстановка квартиры, где Джалиль жил с семьёй до войны.
- Дом Василия Аксенова. В этом доме будущий писатель жил в 1937-1948 годах в семье тети (сестра отца) – после того, как родственники смогли забрать мальчика из приюта для детей «врагов народа».
Районы
- Музей А.М. Горького (с. Красновидово). Единственный сельский музей Горького. Показан сельский быт русского Поволжья, описанный Горьким в «Моих университетах» под впечатлениями от Красновидова.
- Мемориальный музей Мусы Джалиля (Мензелинск). Расположен в здании, где в 1941-1942 годах поэт-герой учился на военно-политических курсах. Воссоздан класс, где проходили занятия, быт военного времени.
- Музей Янки Купалы (с. Печищи). Единственный в России мемориальный музей белорусского поэта-классика. Включает материалы по истории села, известность которого дошла до Москвы и Парижа.
- Литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека (Бугульма). Единственный в России музей знаменитого чешского писателя. Рассказывает о его жизни и творчестве, о пребывании в Бугульме во время Гражданской войны.
- Мемориальный музей Бориса Пастернака (Чистополь). Воссоздана обстановка комнат в доме, где писатель жил в эвакуации в 1941-1943 годах. Отражены жизнь и творчество Пастернака, история создания романа «Доктор Живаго».
- Историко-мемориальный и этнографический комплекс Гаяза Исхаки (с. Кутлушкино, Чистопольский р-н). Рассказывает об истории родного села Гаяза Исхаки, о жизни и быте татар на рубеже XIX-XX веков.
- Литературный музей Марины Цветаевой (Елабуга). Расположен в доме, где поэтесса жила по приезду в Елабугу в августе 1941 года и где рассталась с жизнью.
- Музей Абдуллы Алиша (Билярск). Рассказывает о жизни, творчестве и воинском подвиге татарского детского писателя. Показана обстановка татарской комнаты начала ХХ века.
- Историко-мемориальный комплекс Габдуллы Тукая (Новый Кырлай, Кошлауч – Арский р-н). Крупный музейный комплекс на малой родине знаменитого татарского поэта. Воссозданы архитектурные объекты, связанные с жизнью Тукая.
- Музей Тази Гиззата (Агрыз). Отражает жизнь и творчество знаменитого татарского драматурга. Представлены фотографии, книги и личные вещи Тази Гиззата.
- Дом-музей Хасана Туфана (д. Старая Киреметь, Аксубаевский р-н). Знакомит с казанским периодом жизни поэта, его ссылкой, пребыванием в родном селе. Историю села отражают предметы татарского быта и документы.
- Музей Мухаммета Магдеева (д. Губурчак, Арский р-н). Рассказывает о детстве и юности писателя, о его родителях. Воссоздана рабочая комната Магдеева в Казани.
- Музей Сибгата Хакима (с. Кулле-Кими, Атнинский р-н). Посвящён биографии поэта, воссоздан его рабочий кабинет с личными вещами. Рукописная книга конца XIX века представляет родословную села.
- Музей поэта Фаниса Яруллина (с. Кзыл Яр, Бавлинский р-н). Представляет личные вещи, фотографии, рукописи, письма и награды поэта, книги из его личного архива.
- Музей Туфана Миннуллина (пгт Камское Устье). Имеет уникальную историю: создан ещё при жизни писателя, который активно участвовал в комплектовании фондов – передал музею свой архив и часть личных вещей.
- Музей Лаишевского края имени Державина (Лаишево). Российскому поэту и государственному деятелю, уроженцу края Гавриилу Державину посвящён отдельный зал; в нём – прижизненные издания поэта, книги из его библиотеки.
Кроме того, в историческом здании фабриканта М.И.Оконишникова по улице Муштари д.14 (особняк построен в 1907 году, является объектом культурного наследия) располагается Союз писателей Республики Татарстан. Творческий союз объединяет 315 писателей, активно работающих в различных направлениях литературного творчества на татарском, русском, а также чувашском языке. Члены Союза, помимо Татарстана проживают в более 10 регионах РФ, на сегодня действует два отделения Союза – в Набережных Челнах и Альметьевске. В прошлом году отделение в Набережных Челнах получило свое помещение в новом здании Татарского драматического театра им.А.Гилязова.
В 2022 году Союзу писателей Татарстана исполняется 88 лет.
Продолжаем ликбез. Литературные премии
В республике уделяют большое внимание стимулированию литературного творчества. С этой целью, а также с целью популяризации творческого наследия выдающихся писателей и поэтов в Татарстане учреждены следующие литературные премии, многие из которых имеют большую историю.
- Премия имени Максима Горького
- Премия имени Марины Цветаевой
- Премия имени Фатиха Хусни
- Премия имени Гаяза Исхаки
- Премия имени Абдуллы Алиша
- Премия имени Джамала Валиди
- Премия имени Туфана Минуллина
- Премия имени Хади Такташа
- Премия имени Шайхи Маннура
- Премия имени Шарифа Камала
- Премия имени Сажиды Сулеймановой
Недавно для детских писателей была учреждена премия имени Роберта Минуллина. Впервые также была организована литературная премия Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при Президенте Республики Татарстан.
Настоящим литературным «Оскаром» для писателей и поэтов является Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, а творческая молодежь, как правило, борется за звание лауреата Республиканской премии молодёжи Татарстана имени Мусы Джалиля. Одним из двух направлений Республиканской премии имени Гавриила Державина также является литературное творчество.
С произведениями лауреатов литературных премий, рецензиями на них можно ознакомится в литературных журналах «Казан утлары», «Идель», «Аргамак». Особую роль в развитии литературы и популяризации творчества татарстанских писателей играет «Татарское книжное издательство», периодические издания ОАО «Татмедиа», Национальная библиотека, Республиканская детская библиотека, Республиканская юношеская библиотека и сеть муниципальных библиотек, проводящих ежемесячно множество книжных выставок современных писателей Республики Татарстан.