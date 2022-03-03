3 марта отмечается Всемирный день писателя. А Вы знали, сколько в нашей республике мест, связанных с именами великих и прославленных писателей, поэтов и драматургов? Совместно с Национальным музеем РТ был разработан гид по литературным местам Татарстана!

Казань

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала. Только здесь вы увидите весь тысячелетний путь татарской книги, от памятников Средневековья до брендов наших дней.

Музей Е.А. Боратынского. Единственный в мире музей русского поэта Евгения Боратынского – мастера элегии и философской лирики, друга Пушкина. Старинная усадьба хранит романтику и быт казанского дворянства.

Литературный музей Габдуллы Тукая. Жизнь и творчество Габдуллы Тукая показаны на фоне знаковых перемен в татарской культуре начала ХХ века. В этом музее – личные вещи поэта-классика и единственный в Татарстане робот-гид.

Музей А.М. Горького и Ф.И.Шаляпина. Представляет писателя и артиста как как великий тандем русской культуры ХХ века. Показана Казань как место, где пересеклись их судьбы.

Музей-квартира Мусы Джалиля. Единственный в мире музей, в основе которого – личные вещи татарского поэта-героя. Воссоздана обстановка квартиры, где Джалиль жил с семьёй до войны.

Дом Василия Аксенова. В этом доме будущий писатель жил в 1937-1948 годах в семье тети (сестра отца) – после того, как родственники смогли забрать мальчика из приюта для детей «врагов народа».

Районы

Музей А.М. Горького (с. Красновидово). Единственный сельский музей Горького. Показан сельский быт русского Поволжья, описанный Горьким в «Моих университетах» под впечатлениями от Красновидова.

Мемориальный музей Мусы Джалиля (Мензелинск). Расположен в здании, где в 1941-1942 годах поэт-герой учился на военно-политических курсах. Воссоздан класс, где проходили занятия, быт военного времени.

Музей Янки Купалы (с. Печищи). Единственный в России мемориальный музей белорусского поэта-классика. Включает материалы по истории села, известность которого дошла до Москвы и Парижа.

Литературно-мемориальный музей Ярослава Гашека (Бугульма). Единственный в России музей знаменитого чешского писателя. Рассказывает о его жизни и творчестве, о пребывании в Бугульме во время Гражданской войны.

Мемориальный музей Бориса Пастернака (Чистополь). Воссоздана обстановка комнат в доме, где писатель жил в эвакуации в 1941-1943 годах. Отражены жизнь и творчество Пастернака, история создания романа «Доктор Живаго».

Историко-мемориальный и этнографический комплекс Гаяза Исхаки (с. Кутлушкино, Чистопольский р-н). Рассказывает об истории родного села Гаяза Исхаки, о жизни и быте татар на рубеже XIX-XX веков.

Литературный музей Марины Цветаевой (Елабуга). Расположен в доме, где поэтесса жила по приезду в Елабугу в августе 1941 года и где рассталась с жизнью.

Музей Абдуллы Алиша (Билярск). Рассказывает о жизни, творчестве и воинском подвиге татарского детского писателя. Показана обстановка татарской комнаты начала ХХ века.

Историко-мемориальный комплекс Габдуллы Тукая (Новый Кырлай, Кошлауч – Арский р-н). Крупный музейный комплекс на малой родине знаменитого татарского поэта. Воссозданы архитектурные объекты, связанные с жизнью Тукая.

Музей Тази Гиззата (Агрыз). Отражает жизнь и творчество знаменитого татарского драматурга. Представлены фотографии, книги и личные вещи Тази Гиззата.

Дом-музей Хасана Туфана (д. Старая Киреметь, Аксубаевский р-н). Знакомит с казанским периодом жизни поэта, его ссылкой, пребыванием в родном селе. Историю села отражают предметы татарского быта и документы.

Музей Мухаммета Магдеева (д. Губурчак, Арский р-н). Рассказывает о детстве и юности писателя, о его родителях. Воссоздана рабочая комната Магдеева в Казани.

Музей Сибгата Хакима (с. Кулле-Кими, Атнинский р-н). Посвящён биографии поэта, воссоздан его рабочий кабинет с личными вещами. Рукописная книга конца XIX века представляет родословную села.

Музей поэта Фаниса Яруллина (с. Кзыл Яр, Бавлинский р-н). Представляет личные вещи, фотографии, рукописи, письма и награды поэта, книги из его личного архива.

Музей Туфана Миннуллина (пгт Камское Устье). Имеет уникальную историю: создан ещё при жизни писателя, который активно участвовал в комплектовании фондов – передал музею свой архив и часть личных вещей.

Музей Лаишевского края имени Державина (Лаишево). Российскому поэту и государственному деятелю, уроженцу края Гавриилу Державину посвящён отдельный зал; в нём – прижизненные издания поэта, книги из его библиотеки.

Кроме того, в историческом здании фабриканта М.И.Оконишникова по улице Муштари д.14 (особняк построен в 1907 году, является объектом культурного наследия) располагается Союз писателей Республики Татарстан. Творческий союз объединяет 315 писателей, активно работающих в различных направлениях литературного творчества на татарском, русском, а также чувашском языке. Члены Союза, помимо Татарстана проживают в более 10 регионах РФ, на сегодня действует два отделения Союза – в Набережных Челнах и Альметьевске. В прошлом году отделение в Набережных Челнах получило свое помещение в новом здании Татарского драматического театра им.А.Гилязова.

В 2022 году Союзу писателей Татарстана исполняется 88 лет.

Продолжаем ликбез. Литературные премии

В республике уделяют большое внимание стимулированию литературного творчества. С этой целью, а также с целью популяризации творческого наследия выдающихся писателей и поэтов в Татарстане учреждены следующие литературные премии, многие из которых имеют большую историю.

Премия имени Максима Горького

Премия имени Марины Цветаевой

Премия имени Фатиха Хусни

Премия имени Гаяза Исхаки

Премия имени Абдуллы Алиша

Премия имени Джамала Валиди

Премия имени Туфана Минуллина

Премия имени Хади Такташа

Премия имени Шайхи Маннура

Премия имени Шарифа Камала

Премия имени Сажиды Сулеймановой

Недавно для детских писателей была учреждена премия имени Роберта Минуллина. Впервые также была организована литературная премия Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при Президенте Республики Татарстан.

Настоящим литературным «Оскаром» для писателей и поэтов является Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, а творческая молодежь, как правило, борется за звание лауреата Республиканской премии молодёжи Татарстана имени Мусы Джалиля. Одним из двух направлений Республиканской премии имени Гавриила Державина также является литературное творчество.

С произведениями лауреатов литературных премий, рецензиями на них можно ознакомится в литературных журналах «Казан утлары», «Идель», «Аргамак». Особую роль в развитии литературы и популяризации творчества татарстанских писателей играет «Татарское книжное издательство», периодические издания ОАО «Татмедиа», Национальная библиотека, Республиканская детская библиотека, Республиканская юношеская библиотека и сеть муниципальных библиотек, проводящих ежемесячно множество книжных выставок современных писателей Республики Татарстан.

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