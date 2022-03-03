В Челябинске в честь юбилея состоялся показ спектакля «Башмагым» на татарском языке

2 марта Челябинский татарский народный театр представил пьесу «Башмагым» в постановке заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Рената Аюпова.

В этом году спектакль на татарском языке «Башмагым» отмечает 80-летний юбилей. Впервые премьера музыкальной комедии по либретто Тази Гиззата на музыку Джаудата Файзи состоялась 1 марта 1942 года. Музыкальная комедия должна была поднять боевой дух народа, заставлять зрителей и слушателей забывать хотя бы ненадолго о тяжелом военном времени.

В начале 50-х годов «Башмагым» вышла за пределы Татарии. Первыми её поставили на Украине – в Киеве и Харькове, затем театры Свердловска, Ташкента, Фрунзе, Омска, Улан-Удэ.

Успех комедии повторила и современная труппа Челябинского татарского народного театра.

В 2018 году к 20-летию Конгресса татар Челябинской области по инициативе председателя Лены Колесниковой появилась идея возродить Челябинский татарский народный театр. Первой театральной постановкой стала именно комедия «Башмагым». Труппу возглавил Эльдар Гибадуллин, а режиссером спектакля вновь собравшегося коллектива стал известный театральный деятель из Казани Ренат Аюпов. «Башмагым» снова попал в самое сердце зрителя. Его посмотрели на родном языке татары в разных уголках Южного Урала, а затем спектакль отправился в Казань на Межрегиональный фестиваль любительских театральных коллективов «Идель Йорт», где его признали безусловным победителем и присудили Гран-при.

Конгресс татар Челябинской области