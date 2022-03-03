Татарские краеведы посетили Аургазинский район Башкортостана

В ходе поездки в Республику Башкортостан, согласно совместного плана работы татарских краеведов РТ и РБ, по поручению Руководства ВКТ и приглашения Представительства ВКТ в РБ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, профессор А.А. Бурханов вместе с коллегами посетил музеи и имел встречи с краеведами и ветеранами Аургазинского района Башкортостана. В поездке также приняли участие Руководитель Исполкома Общества татарских краеведов РБ Р.Ф. Масагутов (г. Уфа), краевед И.Р. Газизов (с. Толбазы) и поэт-песенник, участник многих краеведческих форумов, заслуженный работник культуры РБ, заслуженный деятель искусств РБ Р.М. Чурагулов (Рамиль Чурагул).

Гости посетили Музей-мастерскую керамики и прикладного искусства «Кирач». Музей создан в 2019 году на базе Мастерской художественной керамики, по инициативе уроженца с. Кирлигач Лениногорского района РТ, ныне жителя райцентра Талбазы Аургазинского района РБ Нагаева Заки Исмагиловича.

Как рассказал руководитель частного музея З.И. Нагаев, за три месяца музей посетили более 3 тыс. человек, в основном учащаяся молодежь, учителя, ученые, краеведы, туристы из Башкортостана, Татарстана и других регионов РФ.

Музей расположен на первом этаже, в десяти помещениях общей площадью 208 кв.м. Все основные экспонаты представлены в двух экспозициях: «История развития искусства керамики» и «Народные ремесла и промыслы». При музее работает и керамическая мастерская. Сотрудники музея-мастерской пополняют экспозицию творениями собственного производства, часть керамических изделий используются как подарки гостям и посетителям, а другая – продается туристам и изготовляя по заказу к юбилейным датам. Так, сейчас начата работа по изготовлению керамических изделий к юбилею 1100-летию принятия Ислама предками татар Волго-Уралья в Волжской Болгарии.

А.А. Бурханов от имени руководства ВКТ и «Общества татарских краеведов» РТ поблагодарил коллектив музея-мастерской за высокопрофессиональную работу и вручил Грамоту и подарочную книгу «Татар дөнъясы».

Затем делегация татарских краеведов посетили с. Курманаево и с. Султанмуратово Аургазинского района РБ. В селе Курманаево гости встретились с местными жителями, вручили Благодарственное письмо и книгу «Татар халык ашлары» ветерану труда, краеведу Г.М. Канафиевой (Бикметовой). В селе Султанмуратово краеведы посетили Музей Г. Ибрагимова (Башкортостан, Аургазинский район, с. Султанмуратово, ул. Центральная, д. 44 а; тел. 8 (347) 4527725). Это родное село известного советского и татарского писателя, общественного и государственного деятеля Галимджана Ибрагимова.

Музей был открыт в 1967 г. на базе здания Султанмуратовской средней школы к 80-летию со дня рождения Г. Ибрагимова. К 100-летию со дня рождения писателя был открыт Дом-музей Г. Ибрагимова. Главными организаторами музея являются учитель татарского языка и литературы Н.Х. Хайруллина и школьный художник Г.С. Галиаскаров. Основу коллекции и экспонатов музея составили рукописи самого писателя, фотографии, личные и его друзей вещи.

Первоначально Музей не имел своего здания, однако в 1987 году на пожертвования местных жителей и спонсоров было перестроено здание в центре села. В 1997 году под музей было построено здание из красного кирпича, типа мавзолея, общей площадью 157 кв.м. К 100-летию со дня рождения Г. Ибрагимова был установлен бюст писателя, автором которого является Зульфат Басыров. На стендах Музея показан жизненный путь земляка. Также в музее хранятся монеты, ордена, медали, интересные вещи, связанные с периодом жизни земляка и судьбой односельчан, а также картины заслуженного работника культуры РБ Халифа Рязапова. Также в музее хранятся домотканые ковры, предметы вышивки, деревянная посуда и др.

В рамках 135-летия со дня рождения Г. Ибрагимова в Татарстане и Башкортостане по инициативе ученых, писателей, журналистов и краеведов планируется проведение серии юбилейных мероприятий.

Начальник комитета по работе с краеведами Исполкома

Всемирного конгресса татар,

Председатель РОО «Общества татарских краеведов» РТ

Альберт Бурханов