В Новосибирске прошел конкурс татарской кулинарии «Тук тамак»

В феврале 2022 года в Доме татарской культуры Новосибирской области прошел конкурс татарской кулинарии «Тук тамак», посвященный Юнусу Ахметзянову.

На конкурсе были представлены национальные татарские блюда: «Зур балеш», «Катык», «Биш бармак», «Токмаш», «Чак-чак», «Балан балеш», «Закуска из конины», «Медовик с чак-чаком».

По единогласному мнению жюри, 1 место заняло блюдо «Зур балеш», которое приготовила Рамазанова Зайнап Минуровна. Жюри высоко оценило вкусовые качества, подачу и мастерство приготовления данного угощения. Тесто было тонким, начинка вкусной, блюдо горячим, даже сохранился бульон. Рецепт будет опубликован в газете “Новосибирск татарлары”.

В рамках конкурса прошла праздничная программа: ведущий рассказал о Юнусе Ахметзянове, в честь которого был проведен праздник, провел викторину со зрителями, Детской студией татарского искусства и участниками молодежного ансамбля «Дуслар» была представлена праздничная концертная программа.

Праздничное мероприятие закончилось традиционным чаепитием. Блюда разлетелись в миг. Желающих полакомиться было очень много. Мы рады, что данный праздник заинтересовал не только татар, но и представителей других национальностей, желающих познакомиться с татарской культурой.

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