В Альметьевске состоится музыкальная лаборатория Almet Music Lab

14-19 марта в общественном центре «Алмет» города Альметьевск состоится музыкальная лаборатория Almet Music Lab. 10 музыкантов и поэтов при участии кураторов и экспертов сочинят и запишут в течение 1 недели новые музыкальные композиции на татарском языке, используя исключительно живые тюркские инструменты из экспозиции выставки музыкальных инструментов центра «Алмет». Лаборатория проводится татарским лейблом Yummy Music при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и общественного центра «Алмет». Участие во всех мероприятиях лаборатории — бесплатное.

Официальный сайт лаборатории с формой для заявки: almetmusiclab.ru

Стать участником может любой музыкант, владеющий навыками игры на щипковых, смычковых, деревянных духовых и перкуссионных инструментах, а также поэты, владеющие татарским языком. Трансфер, проживание и питание участников организаторы берут на себя. Прием заявок уже начался и продлится до 9 марта включительно.

На протяжении всей лаборатории с участниками будут работать кураторы и эксперты по этническим музыкальным инструментам из Татарстана и Башкортостана. После 9 марта организаторы отберут 10 участников очного этапа лаборатории. Перед началом очного этапа все желающие смогут прослушать лекции по тюркской музыке в Национальной библиотеке Республики Татарстан 11-12 марта.

На очном этапе, который пройдет с 14 по 19 марта в Альметьевске, на площадке выставки музыкальных инструментов центра «Алмет», участники получат возможность поработать с аутентичными тюркскими музыкальными инструментами под руководством доцента Казанской консерватории, музыковеда и этнографа Геннадия Макарова, музыкального продюсера и эксперта по духовым инструментам Марата Файзуллина (Taturas, HAUA, Yarat, Afarin Records), эксперта по тюркским инструментам Алмаз Асхадуллин (ALPAR) и перкуссиониста Эрика Марковского («Sak-Sok», «Дөр», «WILD CHILD»). В ходе онлайн-конференций с приглашенным куратором из Австралии Зулей Камаловой они узнают секреты написания песен в жанре world music. Ежедневно участников ждут 2 часа мастер-класса и по 4 часа репетиций и записи инструментов. На площадке выставки будет оборудована выездная музыкальная студия от Yummy Music, чтобы записать все композиции, родившиеся в процессе лаборатории.

Радиф Кашапов: «Кого мы ждем? Струнников — скрипачей, альтистов. Духовиков – в частности, флейтистов. Перкуссионистов всех мастей. Людей, которые играют на гитарах, домрах, балалайках и других щипковых. Мы понимаем, что домбра, кыл-кубыз, даф, даже курай сейчас превратились в Татарстане в экзотические инструменты. Но владея инструментами из той же группы, музыкант сможет освоить и новый, к тому же каждый такой вызов — это рост для инструменталиста и автора. Мы бы хотели, чтобы люди, понимающие толк в звукоизвлечение, сочинили новые песни на древних инструментах, взглянули на них, как на инструменты современные и интересные. Также мы ждем поэтов, которые пишут на татарском языке — им тоже придется перепридумать себя. Возможно, мы услышим новые баиты и напевы!»

В завершении очной части в общественном центре «Алмет» пройдет отчетный концерт участников лаборатории при участии Заслуженной артистки Республики Татарстан Эльмиры Калимуллиной. Концерт можно будет посмотреть в прямом эфире на платформе VK Видео.

Ильяс Гафаров: «Наша задача — направить креативную энергию музыкантов в созидательное русло, чтобы они делали то, что у них получается лучше всего — писать музыку. Погружение в ориентальные мотивы и ритмы – это отличная возможность экспериментировать не только с формой, но и содержанием. Эксперты подтвердят, что восточная музыка это не только новые техники звукоизвлечения, мелодии и аранжировки, но и глубокая философская, историческая, этнографическая основа. Поэтому следует рассматривать этот проект не столько как развлекательный, а как просветительский и образовательный».

По итогам музыкальной лаборатории будет выпущен альбом со всеми работами участников, который выйдет 1 апреля на всех музыкальных платформах.

mincult.tatarstan.ru