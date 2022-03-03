В Казани подвели итоги конкурса “Ак калфак”

Сегодня, 3 марта, в Казанском Татарском государственном театре юного зрителя им.Габдуллы Кариева состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса учениц “Ак калфак”.

Участницы конкурса – это воплощение красоты, ума и таланта. Кроме того, они знают историю своего народа, чтят семейные традиции и являются представительницами современной татарской молодежи. В этом конкурсе соревнуются ученицы 9-11 классов школ и 1-2 курсов колледжей.

От имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева гостей поприветствовал руководитель исполкома ВКТ Данис Шакиров и вручил награды победительницам.

– Всемирный конгресс татар реализует различные проекты: для воспитанников детских садов есть конкурс “Татар кызчыгы”, в зависимости от возраста участниц проводятся конкурсы “Ак калфак” и “Татар кызы”. Эти проекты дают девушкам возможность изучить традиции своего народа, а также познакомиться с современной татарской культурой,- отметил Данис Шакиров.

Обладательницей Гран – при конкурса “Ак калфак-2022 ” стала Алия Нуриева из Набережных Челнов. I место заняла Зиятдинова Амина. На II месте Энже Латыпова и Сюмбель Хабибуллина, III место – Алина Шайхутдинова.

Победителям был вручен национальный татарский женский головной убор – калфак. Председатель общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова отметила, что каждая участница уникальна и выбрать победительницу – задача не из легких.

Также члены жюри вручили девочкам специальные призы и пожелали удачи в их дальнейшей деятельности. Среди членов жюри – председатель общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, главный редактор татарской редакции журнала “Идель” Гулюса Закирова, заместитель главного редактора журнала “Сююмбике” Гульнур Сафиуллина, ведущая телеканала “Шаян-Тв” Малика Мотгуллина.