В год 300-летия в Кузбассе впервые проходят гастроли татарского театра кукол «Экият»

Казанские артисты покажут три спектакля для маленьких зрителей: «Три дочери», «Цветик-Семицветик» и «Водяная». Представления в Кемерово будут идти в течение четырех дней.

Пьеса «Водяная» написана современным татарским писателем Зиннуром Хуснияром по одноименной сказке великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В ней рассказывается о мальчике Байбулате, который украл золотой гребень Су анасы (Водяной). Постановку кузбассовцы смогут посмотреть как на русском, так и на татарском языке.

Спектакль «Три дочери» посвящен любви к матери. Пьеса написана по мотивам известной татарской сказки, которая завершается простыми и самыми важными словами: «Мама — это значит жизнь». Красочные костюмы и мелодичные песни придают спектаклю особый национальный колорит.

«Цветик-Семицветик» — еще один гастрольный спектакль, который покажет маленьким зрителям, что помощь друзьям приносит гораздо больше радости, чем исполнение собственных желаний.

Гастроли проходят в Кузбасском театре кукол им. Гайдара (г. Кемерово). С 14 по 17 апреля состоится восемь представлений. Подробности о выступлениях театра кукол «Экият» можно узнать по телефону: 36-53-79.

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