Балет «Шурале» покажут на телеканале «Mezzo»

26 апреля 2021 года, на телеканале «Mezzo» вновь пройдет трансляция национального балета «Шурале» Фарида Яруллина.

В июне 2019 года, балет «Шурале» был записан для дальнейшей трансляции на европейском телеканале «Mezzo».

Запись спектакля осуществила французская компания «Telmondis» – крупнейший производитель аудиовизуальных трансляций живых исполнений оперы, балета, театральных и концертных представлений.

В рамках многолетнего сотрудничества телеканала и театра «Mezzo» решило присвоить театру статус партнера.

Напомним, что в июле 2013 года телеканал «Mezzo» осуществлял трансляцию из Татарского оперного театра — вся Европа тогда увидела Гала-концерт фестиваля «Шаляпин. Нуриев. Казань» в рамках Культурной Универсиады. Далее на телеканале «Mezzo» транслировались балет “Золотая Орда” и опера “Джалиль”.

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