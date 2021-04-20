В городах Серпухов и Чехов созданы Местные отделения Татарского национального центра Московской области

9 и 16 апреля 2021 года на заседаниях Совета РОО «Татарский национальный центр Московской области» утверждены решения двух собраний учредителей о создании Местных отделений РОО «ТНЦ МО» в городском округе Серпухов и в городском округе Чехов.

Серпухов и Чехов – города областного подчинения в Московской области и являются административными центрами одноимённых городских округов. Численность населения в городском округе Серпухов составляет 161 824 человека, в городском округе Чехов проживает 128144 человека. При этом численность татар по данным Всероссийской переписи населения 2010 года в городском округе Серпухов составляет 879 человек и в городском округе Чехов – 827 человек.

Татарские общины этих двух городских округов Московской области на протяжении ряда лет активно участвуют в общественной жизни своих муниципальных образований. Хочется верить, что с приобретением юридического статуса местных отделений областного татарского национального центра их работа станет интереснее и результативнее.

Всего РОО «Татарский национальный центр Московской области» официально имеет в Подмосковье 16 своих местных отделений.

Энвер Софинов,

зам. председателя РОО “Татарский национальный центр

Московской области”