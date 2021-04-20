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Из Татарстана поступила литература для библиотек Свердловской области

Из Татарстана поступила литература для библиотек Свердловской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.04.2021 0 11

Стало уже доброй традицией, что в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и Республикой Татарстан Национальный культурный комплекс с.Аракаево получает в дар от Национальной библиотеки республики Татарстан и Исполкома Всемирного конгресса татар литературу на татарском языке. Этот год тоже не стал исключением.

Татарская литература в количестве 5225 экземпляров получена МУК НКК с.Аракаево. Первая партия в количестве 3667 экземпляров уже поступила в библиотеки Нижнесергинского, Артинского, Красноуфимского районов, г.Березовского и других территорий. Вторая партия в количестве 1558 книг готова и ждет отправки. Полученная татарская литература распределена на 36 библиотек Свердловской области, работающих с татарским населением, начиная от Серова и до Ачита. А значит у татар, живущих далеко за пределами исторической Родины, постоянных читателей библиотек появится новая возможность еще ближе соприкоснуться с произведениями татарских классиков и современных авторов на родном языке. Нужно отметить, что книги на татарском языке пользуются большим спросом и не залеживаются на полках.

tatur.tatarstan.ru

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