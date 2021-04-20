Продолжается подготовка к конференции краеведов в Муслюмово

В рамках Года родных языков и народного единства РТ и Года единства татарского народа, подготовки и проведения Межрегионального Сабантуя на реке Ик и Всероссийского сельского Сабантуя-2021 в райцентре с. Муслюмово 19-20 мая (в среду-четверг с.г.) планируется проведение Всероссийской историко-краеведческой конференции «Муслюмовский район и Восточный Татарстан: от прошлого к настоящему (этнокультурное развитие, языки, традиции и новации». Конференция пройдет под девизом «Родной язык и единство народа – залог благополучия и процветания!».

В ходе подготовки и подведения итогов конференции планируется издание одноименного сборника статей и материалов конференции и тематической монографии по историко-культурному наследию и истории сел Муслюмовского района и бассейна реки Ик.

На недавно состоявшемся в с. Муслюмово заседании Оргкомитета (председатель – Глава Муслюмовского района РТ – Р.Х. Муллин) принято решение провести конференцию в 2 этапа:

1) 19-20 мая (20 мая – основной день) в райцентре с. Муслюмово РТ;

2) 21-22 мая (21 мая – основной день) в райцентре г. Туймазы и с. Тюменяк Туймазинского района РБ (на базе культурно-туристического комплекса «Бабай утары»).

1 этап конференции планируется провести в форме 4-5 секционных и пленарного заседаний с включением в программу экскурсий, культурных мероприятий и встреч гостей и участников с жителями Муслюмовского района РТ. 2 этап форума пройдет в Туймазинском районе в форме Круглого стола – Научно-методического семинара для краеведов по проблемам региональной истории и краеведения, а также в форме экскурсий по местным достопримечательностям и культурной программы.

Планируются изучение широкого круга вопросов по истории и культуре, исследования объектов природы и памятников историко-культурного наследия, написания истории исторических и современных селений и районов, жизни и деятельности выдающихся земляков, изучения родословных (шеджере), исследования музейных и архивных материалов, вопросов развития этнотуризма, музейного дела и краеведения, преподавания учебных дисциплин в учебных заведениях.

Сбор заявок и научных статей запланирован до 25 апреля 2021 года (Подробности: см. Информационное письмо №1-2).

Основные организаторы конференции – Администрация и Исполком Муслюмовского муниципального района РТ, Муслюмовский краеведческий музей, Исполком Всемирного конгресса татар, РОО «Общество татарских краеведов» РТ и ВОО «Татарские села России».

В работе конференции примут участие ученые-регионоведы, специалисты, краеведы, общественные деятели, представители органов региональной и местной власти, учреждений культуры и образования, средств массовой информации, туристических структур из Татарстана, Башкортостана, Оренбургской области и других регионов Поволжья, Урала и Сибири.

Добро пожаловать!

От имени Оргкомитета заместитель председателя Оргкомитета по научно-организационной работе, ответственный организатор и редактор-составитель сборника А.А. Бурханов

Информационное письмо