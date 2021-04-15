В городе Еманжелинск прошёл вечер памяти поэта Ирека Сабирова

14 апреля во дворце культуры им.А.С.Пушкина состоялся вечер памяти поэта, публициста, члена Союза писателей Республики Татарстан, члена Союза писателей Российской Федерации, члена Союза журналистов Российской Федерации, Заслуженного работника культуры Республики Татарстан, Почётного гражданина Еманжелинского муниципального района Ирека Сабирова.

Сабиров Ирек Нагимович, родился в деревне Мендели Высокогорского района Республики Татарстан в многодетной семье учителей. Окончив школу с золотой медалью, Ирек поступил в Казанский химико-технологический институт. По окончании института в 1973 г. был направлен в Еманжелинск, на завод «Сигнал» (позднее ГДУП «Сигнал-Полимер»), где за 25 лет прошел путь от мастера до главного инженера завода. Активно участвовал в общественной жизни города. В 1998 г. приглашен на работу в администрацию города Еманжелинска, в 1999 г. назначен заместителем главы города по вопросам социально-культурного развития. С 2002 по 2017 г. работал заместителем главы Еманжелинского муниципального района по вопросам экономики, промышленной политики, торговли и инвестициям. Продолжал писать стихи. Первый рассказ «Алеша» опубликован в газете «Новая жизнь» в 1973 г.

Вечер памяти прошел при участии представителей Правительства Челябинской области, представителей Администрации г. Еманжелинск, Председателя Челябинского отделения Союза писателей России Олега Павлова, представителей татарских общественных организаций Челябинской области, и любителей творчества поэта. На вечере была презентована книга автора «Тюльпаны на майском ветру».

Вечер прошёл в виде литературно-музыкальной композиции, звучали произведения Ирека Нагимовича. После творческого вечера все желающие прошли к центральной районной библиотеке, которой присвоено имя И.Н.Сабирова и состоялось открытие мемориальной доски его памяти.

Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов выступил с приветственным словом и вручил комплект татарских произведений в дар центральной районной библиотеке Еманжелинска имени И.Н.Сабирова.