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В Казани прошло заседание оргкомитета Всероссийского сельского Сабантуя-2021

В Казани прошло заседание оргкомитета Всероссийского сельского Сабантуя-2021

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 15.04.2021 0 4

В эти дни в Казани прошло заседание оргкомитета Всероссийского сельского Сабантуя-2021. Собрание состоялось в стенах Правительства РТ.

В работе заседания, прошедшего под руководством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, приняли участие глава Муслюмовского района Рамиль Муллин и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Напомним, XI Всероссийский сельский Сабантуй-2021 состоится 3 июля 2021 года в Муслюмово. В 2020 году праздник планировалось посвятить 100-летию ТАССР. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией Сабантуй перенесли на 2021 год.

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