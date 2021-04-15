Казанские лицеистки стали абсолютными победительницами Европейской математической олимпиады для девочек

С 9 по 15 апреля в Кутаиси (Грузия) проходила Европейская математическая олимпиада для девочек (European Girls Mathematical Olympiad). Она проводится с 2012 года ежегодно в одной из стран Европы с целью предоставления возможности раскрытия математических способностей девочек, а также для стимулирования их интереса к участию в международных олимпиадах по математике. Россия принимает участие в данной олимпиаде с 2016 года.

Состав сборной команды России определяется Центральной предметной методической комиссией по математике всероссийской олимпиады школьников. Чтобы попасть в сборную, девушки проходят многоступенчатый отбор. В отборе принимают участие только призеры всероссийской олимпиады школьников.

В олимпиаде принимали участие 37 европейских и 17 гостевых стран (не европейских) – в общей сложности 54 страны. По правилам команда каждой страны состоит из четырех девушек.

Россию представили школьницы из Казани – Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова, ученицы лицея №131 Вахитовского района г.Казани, а также Таисия Коротченко и Анна Пяткова из Санкт-Петербурга.

Ралина и Розалина стали абсолютными победительницами олимпиады, набрав по 42 балла из 42 возможных!