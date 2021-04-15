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В Москве состоится литературно-музыкальный вечер «Тукай и музыка»

В Москве состоится литературно-музыкальный вечер «Тукай и музыка»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.04.2021 0 3

Творческая встреча откроет цикл мероприятий, посвящённых 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Ведущая вечера заведующая библиотекой Розалия Ханяфеева расскажет зрителям истории создания стихотворений Габдуллы Тукая, которые были переложены на музыку и стали частью культурного наследия татарского народа.

В мероприятии примут участие артисты Татарского культурного центра, в их исполнении прозвучат произведения поэта.

Среди участников творческие коллективы «Мирас», «Хазина», «Тальян»,
«Татар моңнары», исполнители Нурджихан Симаева, Рената Бадамшина и Мунзиля Фассахова.

avtonomiya.tatar

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