Поэты и писатели РТ возложили цветы к могиле Тукая в Казани

В Казани на Татарском кладбище в Ново-Татарской слободе состоялась традиционная церемония возложения цветов к могиле поэта Габдуллы Тукая в День его памяти.

«Как говорят в нашем народе, если человека помнят — значит он живет. Каждый год, приходя на его могилу, мы словно очищаем свою душу. Он тот человек, который связал свою судьбу с судьбой татарского народа. Трагическая судьба поэта является отражением судьбы его народа. Когда я думаю о Тукае, я вижу его не сколько поэтом ушедшей эпохи, сколько сегодняшнего дня. Его стихи остаются актуальными и в XXI веке. Он будто предчувствовал, куда мы идем и какие проблемы нас ждут», — сказал лауреат премии Тукая Разиль Валеев.

В мероприятии приняли участие деятели культуры республики, в том числе татарские писатели и поэты, актеры и служители театра Камала, работники Татарской филармонии, сотрудники музея Тукая и другие.

«Татарский народ никогда не забудет поэта. Я считаю, что до сих пор мы до конца не осознаем его величия. У нас много талантливых деятелей культуры, но если бы не было Тукая, наша нация была бы только с одним крылом», — сказал на церемонии возложения цветов заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Почтить память татарского поэта прибыли заслуженный артист РТ Мансур Ибрагимов, народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов, председатель Союза Писателей Ркаил Зайдуллин, доктор филологических наук Хатип Миннегулов, поэтесса Ильсияр Ихсанова и другие.

«Тукай — это не просто поэт. Это татарский мир, космос. Его произведения — не только стихи, но и публицистические работы — энциклопедия ушедшей эпохи татарского народа», — резюмировал Ркаил Зайдуллин.

На могиле были произнесены молитвы и после возложены красные гвоздики.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru