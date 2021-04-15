ВИДЕО: В Пензе идет подготовка к конференции в честь 100-летия со дня рождения Эдгема Тенишева

В Пензе в Год науки и технологий готовятся к проведению Всероссийской научно-практической конференции «Языки культуры в контексте исторического наследия». Она посвящена 100-летию со дня рождения нашего земляка, тюрколога и востоковеда Эдгема Тенишева.

Конференция состоится в Лермонтовской библиотеке и продлится три дня. На встрече членов оргкомитета подчеркнули, что в центре внимания будет жизнь и деятельность ученого Тенишева, а также новшества в изучении тюркского мира, преподавании родного языка и литературы и татарском краеведении.

«Сборы людей, занимающихся наукой, исследованиями для деления своим опытом, для познания новых научных идей и увековечивание памяти тех людей, которые внесли вклад своей жизнью, своим примером, научными измышлениями в науку. Как Эдгем Тенишев — в тюркологию, лингвистику. Это один их самых значимых представителей нашего народа на Сурской земле», — прокомментировала заместитель Председателя Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Винера Мухамеджанова.

В рамках конференции пройдут мастер-классы по роли краеведения в воспитании патриотизма и толерантности у молодого поколения.

russia58.tv