Вечно молодой юбиляр Наиль Мухамедшин с танцем по жизни

В концертном зале магнитогорского Дома дружбы народов состоялся яркий и запоминающийся концерт, посвященный 70-летнему юбилею старейшего участника танцевального коллектива Дворца культуры строителей им. М.- Сибиряка, а ныне солиста ансамбля любителей татарского танца «Казаныш» Наиля Мухамедшина.

Зал был полон, зрители с предвкушением ожидали новую концертную программу, артисты переодевались, репетировали и волновались. Словом, витала творческая и радостная атмосфера на фоне теплой волны весны. И вот концерт начался.

С первых минут зрители отправились на несколько десятилетий назад, глядя на мелькающие фотоснимки, отражающие моменты детства обычного тогда мальчишки из поселка Новосеверный, а ныне юбиляра – Наиля Мухамедшина. Фотографии из его молодости, фотоснимки его семьи и даже барака, в котором он провел начало своей жизни, фото друзей, армейские и с коллегами по работе.

А далее следовало повествование о жизни замечательного юбиляра, и главное, рассказ о его творческом пути: от занятий народным танцем в техникуме, а далее в танцевальном коллективе под руководством Л.П. Денисовой во Дворце культуры строителей им. Мамина-Сибиряка. А еще о гастролях прославленного коллектива по всему Советскому Союзу, о победе на Всесоюзном смотре художественной самодеятельности в Москве на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), где коллектив стал бронзовым призёром.

Звучали теплые слова о верной спутнице жизни – супруге Нурие и сыне Рафаиле, которые продолжают заниматься в танцевальном коллективе «Казаныш» («Достижение») Дома дружбы народов. И внук Арслан не отстает – он участник детского танцевального ансамбля «Дулкын».

Желающих поздравить юбиляра оказалось немало – родственники, коллеги, друзья, представители автономии татар «Татар рухы» города. И все сердечные слова перемежались яркими танцевальными номерами: «Казачий» в исполнении участников ансамблей «Родники», мужскими танцами «Татар егетляре» («Татарские джигиты»), «Два отца, два сына, дед и внук» и «Дровосеки» (из спектакля «Шурале») в исполнении Наиля, Рафаила и Арслана Мухамедшиных. Композиции «Туташлар» («Подружки») и «Татарские узоры» женской группы ансамбля любителей татарского танца «Казаныш» радовали глаз плавностью движений и прекрасными стилизованными татарскими костюмами, сшитыми собственноручно руководителем ансамблей «Дуслар» и «Казаныш» Татьяной Суярко, положившей много сил и души в организацию концерта.

Татар кызлары – Татарские девчата детского ансамбля татарского танца «Дулкын» внесли свежую струю детства в подвижном татарском танце.

Невероятно украсили концерт выступления ярких, молодых и талантливых исполнителей песен на татарском языке, победителей различных конкурсов – Илины Канбековой, Арины Пшеничниковой и Дениса Нагимова. Зал напитывался их энергией и молодостью.

Интересно, что многие зрители получили на юбилейный концерт персональные приглашения, что их, несомненно, порадовало и удивило. И они бесконечно благодарили коллективы и организаторов за доставленные радость и удовольствие, а также отмечали согласованность номеров и всего действа. Зрителям хотелось смотреть еще и еще.

А вот и рецензии благожелательных и благодарных зрителей в адрес самоотверженных артистов.

Ринат Хасанов. Огромное спасибо за предоставленную возможность услышать местных исполнителей, за прекрасную организацию всего мероприятия! Даже удивился, какая дружная семья и юбиляра, увидев поздравления от родственников даже из Казани! Спасибо огромное артистам за их труд, вы открываете целый новый мир ярких эмоций! Спасибо организаторам и тем, кто в зале был – тоже спасибо за атмосферу! Это был концерт – настроение: потрясающе позитивный, добрый, теплый, искренний, яркий и не отпускающий из своей волшебной атмосферы ни на секунду. И, конечно, очень хочется, чтобы такие творческие вечера стали традицией. Рашид Ишмухаметов. Прекрасный концерт мы сегодня посмотрели, с большим удовольствием. На высоком уровне, великолепно смотрелись и песни, и танцы. И сама атмосфера – замечательная, на подъеме. Наши участники порой не уступают гастрольным артистам. Венера Курбангалеева и Рамзия Ишмухаметова. Концерт замечательный. Все исполнители – зажигалки. Глядя на них, хотелось петь, веселиться и выйти танцевать. Вот так зажгли!!!

Лия Ахметзнова

Методист отдела татарской культуры Дома дружбы народов