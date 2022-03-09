В городе Карши прошло мероприятие в честь Международного женского дня

Кашкадарьинский областной татаро-башкирский национальный культурный центр при поддержке Каршинской специализированной музыкальной школы провел мероприятие, посвященное Международному женскому дню – 8 марта.

Как отметила в своём вступительном слове директор центра Фирюза Ихсанова, женщина – хранительница очага и культурных традиций, она стоит у истоков ремесел и земледелия, которыми она стала заниматься в ожидании мужчины- охотника. Забота о детях и пожилых членах семьи подсказала ей мысль о том, что надо отказаться от кочевой жизни и остаться в хижине у засеянного зерном поля. Так, ведомая интуицией, женщина заложила первый камень в основание современной цивилизации. «Мужчина велик на земле и в веках, но каждая йота его величия выросла из женщины», – говорил американский поэт Уолт Уитмен. «Ты – женщина, ты – книга между книг, ты свернутый, запечатленный свиток», – размышлял поэт Валерий Брюсов. Свиток, которому еще предстоит развернуться, ведь женщина продолжает поиск своего достойного места в нашей жизни.

С праздником, дорогие женщины!

В её исполнении прозвучало стихотворение «Ак күңелле аналар».

Ветеран высшего образования области, кандидат педагогических наук Сания Мильдизина прочитала известные стихотворения Евгения Евтушенко «Свет клином» и Уйгуна «Седина».

Выступившие на мероприятии директор Чиракчинского районного филиала центра Фархад Рахманов, активисты центра Нажия Ганиева, Танзилля Хакимова, Гузаль Джанизакова, Эльвира Галичкина, Альфия Бейнарович, инвалид первой группы Роза Курбанова говорили о значимости роли женщины в нашем обществе, о внимании, которым окружена женщина в нашем государстве. Они выразили благодарность организаторам мероприятия и пожелали всем весеннего настроения.

Массу положительных эмоций подарили аудитории мероприятия учащиеся Каршинской специализированной школы Дилмурод Махмудов, Сайимназар Зиёдуллаев и Асилбек Кузиев. Они исполнили популярные песни «Синяя вечность», «О sole mio», «Я встретил девушку», «Если б я был султан», «Пусть весь мир подождёт» и другие.

Громом аплодисментов зрители проводили со сцены и активиста центра, инвалида первой группы Ильдара Рахматуллина. Он исполнил задушевные татарские и русские песни, посвященные прекрасной половине человечества, а также прочитал стихи, посвященные Женщине.

Свой весомый вклад в праздничную атмосферу мероприятия внесли и солистки ансамбля «Кояш» при областном татаро-башкирском национальном культурном центре Бахора и Диёра Ибрагимовы, Амина Эгамбердиева и Сафира Хазиева, исполнившие татарские, испанские, цыганские танцы.

Группе женщин из числа активистов центра в честь праздника вручены памятные подарки.

Р. АВИЛОВ.

Город Карши

Узбекистан