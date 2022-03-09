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В городе Семей прошел праздник, посвященный Международному женскому дню

В городе Семей прошел праздник, посвященный Международному женскому дню

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.03.2022 0 12

Концерт Татарской школы искусств, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта и Дню благодарности.

В канун прекрасного женского праздника 8 Марта воспитанники Татарской школы искусств г. Семей Восточно-Казахстанской области поздравили своих любимых бабушек, мам, женщин-педагогов и девочек с прекрасным весенним праздником и с Днем Благодарности. Концерт прошёл в Городском дворце культуры города Семей, зал был наполнен атмосферой весенней радости, улыбок, теплоты.

С поздравительным словом выступил директор Татарской школы искусств Рашит Анварбекович Атногулов. Открыл концерт ансамбль баянистов Татарской школы искусств-победитель конкурса Юный музыкант.  В исполнении вокалистов в концерте прозвучали песни на татарском,  казахском,  русском языках, посвященные мамам, бабушкам.  С особым теплом зрители приняли музыкальные подарки в исполнении ансамблей «Горошинки»,  «Горлявек»,  «Ручеек».

Провела концерт ведущая – Дилянур Ахунжанова, располагая к  весеннему, радостному настроению. Прекрасные пьесы подарили наши исполнители на музыкальных инструментах, баянисты, гитаристы, пианисты – победители различных творческих конкурсов. С особой радостью зрительный зал встретил выступления танцевального ансамбля татарской школы искусств.  Завершил концерт младший и средний хор Татарской школы искусств, исполнив прекрасную весеннюю песню. Коллектив и воспитанники нашей школы от всей души поздравляет с Международным женским днем всех женщин и желает: здоровья, любви и простого человеческого счастья!  В качестве подарка дарим наш праздничный концерт!

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