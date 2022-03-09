Татары Сургута – гости проекта «Своя рубашка» Русского Радио

В Сургуте в январе месяце радиостанция Русское Радио запустила новый проект под названием «Своя рубашка». В рамках этого проекта каждый месяц слушатели радиостанции знакомятся с определённой национальностью, ее традициями, обычаями, национальными блюдами и т.д. Всего приглашено шесть национальностей.

Месяцем татарской национальности был назначен январь. В течение месяца на площадках Русского Радио выходили информационные посты касаемо татарской культуры: об истории национального костюма, о том, как готовить татарское национальное блюдо «Чак-чак».

Стать лицом проекта от имени татарской национальности в Сургуте получила приглашение член совета Национально-культурной автономии татар г. Сургута Розалия Сабитова.

Также в рамках проекта в эфире шоу «Доброе утро, Сургут» в качестве представителя от Национально-культурной автономии татар нашего города побывала заместитель Председателя автономии по культуре, а также руководитель ансамбля «Сандугач» Зиганшина Нурия Ахатовна. Эфир получился позитивный и лёгкий. Нурия Ахатовна рассказала о татарской культуре и татарском гостеприимстве. Не обошлось, конечно, без вкусного, национального блюда – аромат татарского блюда «зур бәлеш» распространился по всей площадке радиостанции. Нурия Ахатовна испекла его сама и угостила коллектив «Русского Радио».

Национально-культурная автономия татар г. Сургута