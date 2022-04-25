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В городе Спутник была заложена аллея в честь 1100-летия принятия Ислама народами Волжской Болгарии

В городе Спутник была заложена аллея в честь 1100-летия принятия Ислама народами Волжской Болгарии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 25.04.2022 0 16

25 апреля 2022 года в городе Спутник Пензенской области была заложена аллея в честь 1100-летия принятия Ислама народами Волжской Болгарии. В мероприятии приняли участие члены РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области», Министр внутренней и информационной политики региона Павел Сергеевич Маслов, а также председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров и председатели районных обществ татарской культуры.
По словам Даниса Фанисовича, посадка деревьев закладывает идеологическую составляющую для нас и наших будущих поколений.

Стоит отметить, что в ходе мероприятия затрагиваются и другие вопросы межнационального взаимодействия: фонтанная площадь города Спутник рассматривается как территория проведения Федерального Сабантуя 2024-2025 года.

Татарская автономия Пензенской области

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