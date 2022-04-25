В Казани пройдет День родного языка

26 апреля в Татарстане отмечается День родного языка, приуроченный ко дню рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и общественного деятеля Г.Тукая.

9:00 – возложение цветов к памятнику Г.Тукаю (сквер Г.Тукая) с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова и номинантов на Государственную премию Республики Татарстан им.Г.Тукая.

11:00 – праздничный концерт с участием ведущих солистов и деятелей культуры республики в Татарском академическом театре оперы и балета имени М.Джалиля на котором Р.Н.Минниханов объявит лауреатов Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая.

13:00 – ежегодный праздник поэзии у памятника Г.Тукаю возле Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля на ул.Театральная. А в 16:00 – гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!») на площади перед Татарским государственным театром имени Г.Камала.

tatarstan.ru