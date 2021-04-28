В городе Тосно прошли юбилейные Тукаевские чтения

В Каминном зале Тосненского историко-краеведческого музея состоялись традиционные “Тукаевские чтения”, посвященные в этом году 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Вечер поэзии был организован татарским обществом Тосненского района Ленинградской области “Изге юл” (Святой путь) при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Перед гостями выступили руководители города, Постоянного представительства Республики Татарстан, представители общественности творческие деятели, поэты. С приветственными словами к собравшимся обратились: глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев, заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров, советник Главы МО Тосненский район Ленинградской области Елена Тимофеева и председатель комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Тосненского района Ольга Воробьева.

В чтениях приняли участие председатель татарского общества «Изге юл», заслуженный работник культуры РФ и РТ Иняятулла Кутуев, литературовед Людмила Павлова, лауреат конкурсов чтецов Юнис Абдихалиев, ведущая Алина Тарабанова. Также перед гостями прозвучали татарские песни в исполнении вокального ансамбля “Шатлык, лауреата международного конкурса вокалистов “Сандугач” Самиры Назиповой и лауреата детских вокальных конкурсов эстрадной песни Айлины Хабибуллиной.

На празднике поэзии прозвучали стихотворения Габдуллы Тукая на татарском и русском языках, было отмечено, что творчество Тукая имеет особую важность не только для татарского народа, но и для всего тюркоязычного мира. За свою недолгую жизнь он создал огромное количество собственных произведений, которые обогатили татарскую и мировую литературу, а в качестве переводчика донес до татар поэтическое слово Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова и многих других великих русских поэтов.

Теплая, душевная, праздничная атмосфера не смогла оставить равнодушным никого из присутствующих. Гости выразили огромную благодарность организатору и всем участникам праздничного мероприятия.

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