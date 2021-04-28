В Поволжском университете прошел вечер, посвященный 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая

Литературный вечер, посвященный 135-летию со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая, прошел в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Гостями мероприятия стали поэт, прозаик, драматург, член Союза писателей России, член Союза писателей Республики Татарстан, лауреат нескольких литературных премий Ольга Журавлева и рок-музыкант, актер татарского драматического театра имени Карима Тинчурина Артём Пискунов, вошедшие в состав жюри конкурса. Вместе с ними оценивали выступления студентов вуза исполняющий обязанности ректора университета Рафис Бурганов, заведующий кафедрой иностранных языков и языкознания Венера Волчкова и руководитель библиотечного комплекса Юлия Зубкова.

Рафис Бурганов свое приветственное слово к собравшимся открыл чтением стихов Габдуллы Тукая на русском и татарском языках.

Прозвучали с импровизированной сцены в коворкинге библиотеки, традиционно ставшей площадкой проведения поэтического мероприятия, и стихи в исполнении Ольги Журавлевой. По словам поэта, в прошлом году несколько ее произведений были переведены на татарский язык и опубликованы в журнале «Идел». Перевод одного из стихотворений прочитала собравшимся студентка университета, участница конкурса.

Продолжил поэтический вечер Артем Пискунов, продемонстрировавший залу актерское мастерство исполнения стихов Тукая на татарском языке.

Еще одним ярким и запоминающимся моментом мероприятия стало выступление магистранта и сотрудницы университета Залии Габдрахмановой, представившей зрителям музыкальный номер.

Вечер продолжили участники конкурса, студенты университета, читавшие стихи Габдуллы Тукая на родных языках – русском, татарском, чувашском… Завершила праздник поэзии викторина, в ходе которой студенты отвечали на вопросы, касающиеся различных эпизодов жизни легендарного поэта. Неожиданным результатом викторины стало предложение Рафиса Бурганова студентам в ближайшее время отправиться в село Новый Кырлай, где расположен музейный комплекс Габдуллы Тукая. Все участники вечера были отмечены памятными призами и дипломами.

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