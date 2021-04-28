В Ташкенте состоялся концерт, посвященный 135-летию Габдуллы Тукая

26 апреля 2021 года в Ташкенте в актовом зале Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялся праздничный концерт, посвященный 135-летию великого Татарского поэта Габдуллы Тукая.

Мероприятие было приурочено к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

С приветственными словами и поздравлениями выступили руководитель отдела духовности и просвещения Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Нурмуродов А.Р., сотрудник представительства «Россотрудничество» в Республике Узбекистан Красильников А.В., советник представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан Каримов Н.Ю., председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента Набиуллин Р.Х., председатель Совета старейшин ТОКПЦ г.Ташкента Гиниятуллин Р.А.

Каримов Н.Ю. зачитал собравшимся обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю празднования Дня родного языка и 135-летия со дня рождения Габдуллы Тукая.

На мероприятии были продемонстрированы видео-флешмобы с участием представителей татарских общин со всего мира, детей и взрослых, в том числе из города Ташкента. Также был продемонстрировано видео чтения стихотворений Габдуллы Тукая на русском и узбекском языках слушателями Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.

С докладом о жизни и творчестве поэта, о его тесных связях с Узбекистаном, выступил ведущий научный сотрудник научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан Шигабдинов Р.Н.

Вечер провели заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан Халдарова Ф. и поэтесса Мавликаева-Заманова Ф.

На мероприятии выступили заслуженная артистка Республики Татарстан Бикбулатова Р.А., заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гизатуллина Р.И., пианист Диваев Р., Татарский танцевальный ансамбль «Ляйсан», баянист Хамдамов Р., популярный певец Гайнанов Р.И., Татарский фольклорный ансамбль «Изге Нур» под художественным руководством Бухаровой М.Ш., солист Татаро-башкирского ансамбля «Дыслык» Байназаров Г., Адигамова Г., Раянова Г. Стихотворение прочли солист Татаро-башкирского ансамбля «Яшьлек» Абдуллин М., Раянов Д. и Купаева Ш.

В завершении мероприятии все собравшиеся исполнили «Туган тел».

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Узбекистане и телеканалом Узбекистан-24.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан