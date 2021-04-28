Победителями квеста TATAR DOZOR-2021 стали комплекс «Адымнар» и гимназия №15

В квесте TATAR DOZOR-2021 первое место присуждено полилингвальному комплексу «Адымнар — путь к знаниям и миру» и гимназии №15. Игра прошла в Казани в минувшие выходные. В квесте приняли участие только школьники. Они выясняли, на каких языках в городе предоставляются сведения и услуги для потребителей.

Второе место заняла гимназия №37, третье — гимназия №12 и школа №9. В номинации «Лучшая группа» победила гимназия №27, «Самая творческая группа» — лицей №159, «Самая зрелая группа» — школа №15, «Самая целенаправленная группа» — школа №54, в номинации «Самая старательная группа» — гимназия №1.

Участники прошли по историческим местам Казани, выполнили творческие задания. В подготовке заданий для квеста в этом году приняли участие Национальная библиотека и Дом татарской книги.

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