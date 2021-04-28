Татарская община “Булгар -К” приглашает на литературно-музыкальный вечер, посвящённый творчеству великого поэта Г. Тукая

29 апреля 2021 г в общине “Булгар -К” 21 раз проводится литературно-музыкальный вечер, посвящённый творчеству великого поэта Г. Тукая. ⠀

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На вечере будут принимать участие дети, члены совета старейшин, молодежь и все желающие. Прозвучат детские стихи, отрывки из сказок: “Шурале”, “Кәҗә белэн сарык”. В исполнении Бикмуллы абый будет исполнена песня на стихи Г. Тукая “Пар ат”, а также прозвучат стихи “Эшкә өндәү”, “Сабыйга”” Сөй гомерне”, “Безнең гаилә”. и др. Будет проводится викторина с вручением призов для победителей. Открытие и закрытие вечера будет проходить под песню “Туган тел” в исполнении всех участников вечера.⠀

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Завершится вечер дружным чаепитием со сладкими угощениями в теплой дружеской атмосфере.