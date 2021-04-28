В «Татарской гостиной» состоялись Тукаевские чтения

В Библиотеке национальных литератур, в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялся творческий вечер «Тукаевские чтения. День родного языка». Мероприятие приурочено к 135-летней годовщине со дня рождения татарского народного поэта, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая. Творческий вечер вела преподаватель татарского языка Образовательно-культурного центра им К. Насыри в Санкт-Петербурге Алина Хайруллина. На мероприятие были приглашены представители татарской общественности, поэты, молодежь, творческие деятели и все желающие.

Алина Хайруллина рассказала, что Габдулла Тукай вошел в историю татарской литературы как великий поэт, который заложил основу национальной поэзии и создал ее классический стиль. Прожив короткую жизнь, Тукай оставил огромное наследие, почти половину которого занимает детская литература. Его произведения насквозь пронизаны любовью к Родине, родному краю и народу. В то же время они очень поучительные, мудрые и добрые. Вселяют в души читающих – веру, надежду, мечту, приносят радость и вдохновение.

На вечере прозвучали стихи великого татарского поэта на русском и татарском языках.

Перед гостями также выступил Ринат Магдиев, председатель Регионального общественного объединения «Татарское общество «Нур плюс» и рассказал о пребывании Тукая в Петербурге.

Несколько дней жизни Тукая были связаны и с Петербургом. В апреле 1912 года поэт посетил этот державный Петербург по приглашению общественного и религиозного деятеля Мусы Бигиева для участия в издании новой газеты «Сүз» («Слово»).

О своем приезде в Петербург Тукай писал: «Восемь утра. Не слышно шума и грохота; темно, туманно, едешь в фаэтоне на резиновых шинах по улицам, мощенным деревянными шашками, словно идешь в валенках на толстой подошве. И до чего же высокие дома! Сам черт не разберет, где тут небо, где солнце. То ли пасмурно, то ли ясно, не могу описать свой приезд в этот город, как описал приезд в Уфу. Я поражен, я весь во власти величия этого города. Похожие друг на друга, мощенные шашками улицы. Конки не вызывают улыбки, как в Самаре, потому что рядом с ними и трамвай и автомобиль!».

Поездка в Петербург дала поэту главное – он поверил в те силы, которые изменят существующий строй. Еще недавно, в 1910 году, обращаясь к молодежи, Тукай говорил: «Не хватит, братцы, сил. Пожалуй, и терпенья тоже». Теперь в стихотворении «Татарская молодежь» поэт полон оптимизма. Из Петербурга поэт привез чернильницу, подаренную во время встречи учащимися татарской школы.

Вниманию гостей также была представлена музыкальная композиция «Восход солнца» и книжная выставка «Родной язык», посвященная творчеству великого поэта.

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