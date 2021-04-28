В Татарстане пройдет конкурс видеоприглашений в республику в формате TikTok. Дети с 1-го по 11 класс смогут записать ролики длительностью до минуты на татарском, английском и русском языках, где будут предлагать посетить их село, район, город или в целом Татарстан.

Победители в каждой возрастной группе поедут на бесплатную экскурсию в Елабужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и посетят полилингвальную школу «Алабуга». Об этом рассказала заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор НКО «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова.

«Ассамблея туристских волонтеров РТ предложила организовать видеоконкурс-приглашение „Родной Татарстан“, где дети на своем родном языке могут обратиться ко всем и пригласить их в гости», — отметила спикер.

Она напомнила, что в 2019 году проходил подобный конкурс рисунков, лучшие из которых попали на специальный календарь, который оказался крайне востребован среди жителей республики. К тому же конкурс преобретает особенную актуальность в этом году, который в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства.

В этот раз выбрана площадка TikTok, потому что это одна из самых популярный соцсетей у школьников. В конкурсе могут поучаствовать дети и подростки с 1-го по 11 класс, а также учащиеся школ дополнительного образования, добавила Ларионова.

Конкурс пройдет по девяти номинациям:

— Видеоприглашение в родной край для 1-4 классов общеобразовательной школы;

— Видеоприглашение в родной край для 5-8 классов общеобразовательной школы;

— Видеоприглашение в родной край для 9-11 классов общеобразовательной школы;

— Видеоприглашение в родной край для 1-4 классов районной средней общеобразовательной школы;

— Видеоприглашение в родной край для 5-8 классов районной средней общеобразовательной школы;

— Видеоприглашение в родной край для 9-11 классов районной средней общеобразовательной школы;

— Видеоприглашение в родной край для младшей возрастной группы дополнительного образования;

— Видеоприглашение в родной край для средней возрастной группы дополнительного образования;

— Видеоприглашение в родной край для старшей возрастной группы дополнительного образования;

Конкурс пройдет в два этапа. На первом будут выбраны десять лучших работ по каждой номинации, исходя из количества лайков в TikTok, а на втором выберут уже по три победителя в номинациях.

С 30 апреля свои ролики нужно отправить на адрес [email protected] , сообщила гендиректор АНО «Ассамблея Туристских Волонтеров РТ» Юлия Баширова.

mon.tatarstan.ru