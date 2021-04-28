В Татарстане прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню родного языка и 135-й годовщине со дня рождения великого татарского поэта Г.Тукая

По традиции день начался с возложения цветов к памятнику Габдуллы Тукая в сквере в центре Казани.

В церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев. Память поэта почтили также известные деятели культуры и искусства, депутаты Госсовета, школьники и волонтеры культуры.

После этого Рустам Минниханов направился в Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района.

Там руководитель республики встретился с представителями татарской творческой интеллигенции.

Председатель Союза писателей Ркаил Зайдулла говорил о необходимости создания в республике центра художественного перевода, а директор Казанского татарского ­ТЮЗа Луиза Янсуар рассказала о планах создания при театре центра по работе с детьми.

Во встрече с творческой интеллигенцией также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов, министр культуры Ирада Аюпова, глава Министерства образования и науки Ильсур Хадиуллин и другие официальные лица.

Здесь же состоялся поэтический митинг, в ходе которого вице-спикер республиканского парламента Марат Ахметов обнародовал указ Президента Татарстана о присуждении Государственной премии РТ им. Г.Тукая за 2021 год.

Ими в этом году стали:

-руководитель набережночелнинского филиала Союза писателей РТ Факиль Сафин;

– народная артистка Татарстана Дания Нуруллина (ТГАТ им. Г.Камала);

-заслуженный художник России Григорий Эйдинов.

Факиль Сафин был выдвинут на Тукаевскую премию за роман-трилогию «Заблудившийся рассвет» и повесть «Гульджихан», Дания Нуруллина – за большой вклад в татарское театральное искусство, Григорий Эйдинов – за достижения в области станковой и книжной графики.

С 1958 г. лауреатами стали 231 человек и 2 коллектива.

Всего в 2021 г. на рассмотрение Комиссии при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая поступило 20 предложений. В список кандидатов в лауреаты вошли 9 человек.

Церемония вручения высоких наград состоялась вечером в Татарском театре оперы и балета им. М.Джалиля. После церемонии награждения зрителям представили мюзикл “Алтын Казан”.

Традиционный праздник поэзии прошел в Казани у памятника Тукаю на улице Театральной.

Здесь выступили известные поэты и писатели, общественные деятели. Затем эстафету праздника приняли пешеходная улица Баумана и участники ежегодной акции «Мин татарча сойлэшэм!» («Я говорю по-татарски!») – молодые татарские музыканты. В рамках акции состоялись также квест-игра «Татар-дозор», вручение ироничной антипремии «Тяжело с татарским» и другие торжества.

Праздничные мероприятия, посвящённые 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, прошли во всех городах и районах республики и продолжатся в течении всего апреля.

mincult.tatarstan.ru