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В Пензенской области прошла ежегодная акция «Мин татарча сөйләшәм»

В Пензенской области прошла ежегодная акция «Мин татарча сөйләшәм»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.04.2021 0 4

26 апреля молодежным исполкомом РОО «ТНКА Пензенской области» была организована ежегодная акция «Мин татарча сөйләшәм» (Я разговариваю по-татарски). В этом году она была приурочена к 135-летию со дня рождения великого татарского поэта и публициста Габдуллы Тукая.

В рамках этой акции на площади Ленина активисты автономии предлагали прохожим сказать фразы на татарском языке, ответить на вопросы о культуре и традициях татарского народа, известных татарских поэтах и писателях, национальной татарской кухне. Стоит отметить, многие жители города справились с заданиями и за правильные ответы получили наклейки с логотипом акции.

Таким интересным способом ребята привлекли внимание молодежи к изучению родного языка и познанию традиций и обычаев татарского народа!

Татарская автономия Пензенской области

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