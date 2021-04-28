В Пензенской области прошла ежегодная акция «Мин татарча сөйләшәм»

26 апреля молодежным исполкомом РОО «ТНКА Пензенской области» была организована ежегодная акция «Мин татарча сөйләшәм» (Я разговариваю по-татарски). В этом году она была приурочена к 135-летию со дня рождения великого татарского поэта и публициста Габдуллы Тукая.

В рамках этой акции на площади Ленина активисты автономии предлагали прохожим сказать фразы на татарском языке, ответить на вопросы о культуре и традициях татарского народа, известных татарских поэтах и писателях, национальной татарской кухне. Стоит отметить, многие жители города справились с заданиями и за правильные ответы получили наклейки с логотипом акции.

Таким интересным способом ребята привлекли внимание молодежи к изучению родного языка и познанию традиций и обычаев татарского народа!

Татарская автономия Пензенской области