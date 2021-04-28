В Казани запускают видеоролики по изучению татарского языка

В Казани запускают видеоролики, посвященные изучению татарского языка. Транслировать их будут на цифровых панелях в общественном электротранспорте, торговых центрах, фойе гостиниц и на других площадках. Об этом на деловом понедельнике в Исполкоме города объявил Мэр города Ильсур Метшин. «В День родного языка и празднования 135-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая мы запускаем этот важный проект», – сказал И.Метшин.

Новый проект стартует в рамках Года родных языков и народного единства. «Это начало большой работы, которую мы определили для себя в качестве приоритета, – сказал Мэр. – Надеюсь, что все это послужит сохранению родных языков, в том числе татарского языка. Мы подадим хороший пример нашим детям, молодежи и сделаем все, чтобы языки всех народов многонационального Татарстана не только сохранялись, но и развивались».

Благодаря видеороликам горожане смогут обучиться простым фразам на татарском языке, в частности выучат новые обращения, обороты речи. Все ролики ориентированы на начальный уровень татарского языка и будут интересны как детям, так и взрослым, заверяют авторы проекта.

Главная цель роликов – презентовать татарский язык в интересном, увлекательном формате для горожан и гостей города, поясняет один из организаторов проекта, автор современных учебников татарского языка «Сәлам» Рашат Якупов. «Главная задумка в том, чтобы не знающие татарский язык сограждане смогли увидеть его интересные аспекты», – добавляет он.

Позже видеоролики будут доступны для просмотра и в социальных сетях, и каждый желающий сможет посмотреть и поделиться ими со своими друзьями и близкими в своих аккаунтах.

kzn.ru