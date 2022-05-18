В Госдуме РФ откроется выставка к 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией

18 мая 2022 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоится торжественная церемония открытия выставки «Ислам на снегу», посвященной 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.

Выставка раскрывает основные периоды развития ислама на территории Поволжья, от периода Волжской Булгарии и Золотой Орды до советского времени и современной России.

В экспозицию вошли уникальные архивные документы, рукописи, украшения, костюмные комплексы, предметы из фондов Национального музея Республики Татарстан, Национальной библиотеки РТ, Национального архива РТ, Елабужского, Болгарского, Билярского музеев-заповедников.

Выставка повествует о развитии просвещения, науки, искусства, мусульманского богословия, книжного наследия, поэзии, религиозных институтах среди предков татар и представителей современного татарского народа.

Среди экспонатов – рукописные Кораны и Кораны казанского издания («Казан басмасы») с оригинальным шрифтом, имевшее хождение во всём мусульманском мире, привезенная паломниками «кисва» – часть покрывала ХIX века с Каабы в Мекке, рукопись XIV века с астрономическими расчетами и историческими сведениями о булгарах Х века, монеты Каратунского клада XIV века, золотоордынские изразцы, рукописные сборники стихов булгарского поэта Кул-Гали, золотоордынского ученого Сайф Сараи, «поэта на троне» – Мухаммед-Амин хана, суфийского поэта Умми Камала, сеида и потомка пророка Мухамммеда – Кул-Шарифа, рукописи Шихабетдина Марджани, духовная генеалогия глав суфийских тарикатов, фетва муфтия Габдуллы Расулева об объявлении священной войны германскому фашизму и мн.др.

Министерство культуры Республики Татарстан